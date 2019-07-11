Режиссер фильма «В борьбе за Украину» рассказал об угрозах после выхода трейлера

Москва, 11 июля. Снявший документальный фильм вместе с Оливером Стоуном «В борьбе за Украину» режиссер Игорь Лопатенок сообщил об угрозах в свой адрес после выхода трейлера.

Лопатенок подчеркнул, что и он, и Стоун понимали, что их фильм понравится далеко не всем. Режиссер заметил, что о большой политике говорить очень сложно, а им пришлось оперировать геополитическим инструментами, а также взаимодействовать с силами, которым подчиняются.

«А они обычно идут на что-то, имея за плечами большую экономическую поддержку, — заметил он. — То есть это богатые люди, у которых есть спонсоры, у которых есть покровители».

Автор фильма обратил внимание, что в фильме названы имена этих влиятельных людей, что, конечно же, их разозлит. Однако режиссер убежден, что об их действиях нельзя молчать.

«Естественно, на Украине меня обвиняют во всех смертных грехах и желают гореть в аду, — приводит его слова телеканал «360». — Я получил первые угрозы в первую же ночь, когда мы релизнули трейлер».

Лопатенок отметил, что относится к угрозам спокойно. Он убежден, что их авторы не способны ничего сделать.

«Они могут только сидя на диване стучать по клавиатуре, — пояснил он. — Сила на стороне правды. Она все равно найдет свою дорогу к зрителю».

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