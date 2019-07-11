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Военные РФ в Сирии сообщили о трех случаях стрельбы в провинциях Латакия, Алеппо и Хама

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Военные РФ в Сирии сообщили о трех случаях стрельбы в провинциях Латакия, Алеппо и Хама

Дамаск, 11 июля. Российские наблюдатели за прошедшие 24 часа зафиксировали три нарушения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — шесть. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

По имеющимся данным, российская сторона сообщила о трех случаях стрельбы в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 6 фактов открытия огня в провинциях: Хама — 5, Идлиб — 1», — следует из документа военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в провинции Хомс.

Накануне российские военные в Сирии зафиксировали два случая стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время на территории республики продолжаются зачистки от боевиков и членов бандитских формирований. На первый план выходят такие проблемы, как политическое урегулирование, восстановление инфраструктуры страны и возвращение беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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