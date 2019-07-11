Армия Сирии отразила ряд атак «Ан-Нусры»* численностью более 200 боевиков в Хаме

Сирийская арабская армия (САА) ночью отразила несколько массированных атак, предпринятых террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзными ей бандформированиями на севере провинции Хама, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР.

Боевики сирийского ответвления террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), продолжают попытки штурма укрепрайонов войск Сирии. Нападения осуществлялись при поддержке минометного огня и реактивных систем залпового огня под прикрытием дыма от сжигаемых автомобильных покрышек.

Накануне вечером две группы джихадистов общей численностью до 120 боевиков с нескольких направлений атаковали позиции правительственных сил в окрестностях деревни Хамамият. Бандгруппы двигались со стороны населенных пунктов Таль-Сахр и Кафр-Зета. Помимо РСЗО и минометов, также были задействованы боевые машины пехоты, заминированные автомобили и пять пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

Выдвижение на рубеж обороны сирийской армии осуществлялось скрытно. Чтобы минимизировать потери, боевики поджигали автомобильные шины, передвигаясь под прикрытием дыма.

Однако, несмотря на меры предосторожности, предпринятые полевыми командирами «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ), военнослужащие САА быстро обнаружили противника и открыли огонь на поражение. Встретив мощное сопротивление, боевики отступили на ранее занимаемые позиции в Кафр-Зете, но через несколько часов возобновили наступление.

Второй раз позиции правительственных войск атаковало несколько отрядов численностью до 100 исламистов на пяти пикапах. После нескольких часов ожесточенных боестолкновений подразделениям сирийской армии удалось отбить атаку, обратив противника в бегство. В ходе оборонительных боев было уничтожено до 80 террористов, заминированный автомобиль, БМП, шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами, два грузовых автомобиля боевиков.

Несмотря на прекращение боевых действий со стороны САА с 18 мая, а также российско-турецкие договоренности о введении с 12 июня режима тишины на всей территории зоны деэскалации «Идлиб», в регионе постоянно растет террористическая активность. Джихадисты не собираются отказываться от наступательных действий и используют перемирие для восполнения потерь и перегруппировки.

Постоянные нарушения прекращения огня со стороны террористических группировок в Идлибской зоне при этом игнорируются западными странами и подконтрольными им псевдоволонтерами.

Зарубежные неправительственные организации, такие как «Белые каски», «Сирийская сеть по правам человека» и другие, ежедневно ведут статистику жертв и разрушений, якобы спровоцированных воздушными бомбардировками ВВС Сирии и ВКС РФ. При этом реальные преступления джихадистов остаются как будто незамеченными США и их союзниками.

1 Организация запрещена на территории РФ.