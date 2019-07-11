В России повысят уровень занятости инвалидов

Москва, 11 июля. Госдума приняла закон о социальном предпринимательстве. Автором инициативы выступило правительство РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документом, в частности, вводятся сами понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие». Кроме того, предусматриваются меры поддержки таких предприятий. Речь, в частности, идет об оказании финансовой, имущественной и информационной поддержки, оказании консультаций и методологической поддержки, содействии в развитии межрегионального сотрудничества, а также организации профессионального обучения.

В разговоре с журналистами председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон позволит повысить занятость инвалидов, выпускников детских домов и пенсионеров, «обеспечит получение этими категориями населения необходимых товаров и услуг». По мнению спикера нижней палаты парламента, принятие соответствующего решения обеспечит также привлечение в соответствующую сферу деятельности «неравнодушных людей».

Значимость документа в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил и депутат Федот Тумусов.

«Я считаю, что это очень полезный закон, потому что мы считаем, что бизнес — это всегда только деньги, и прибыль ожидают и сами предприниматели. Однако, когда речь идет об этой сфере, о решении социальных проблем, это не всегда возможно», — заявил Тумусов.

По его словам, документ направлен на обеспечение баланса между решением социальных проблем и получением «некоей минимальной прибыли».

«Мы, например, привыкли, что детские сады — это всегда государственные учреждения. Почему мы думаем, что частные лица не могут сделать хороший детский сад? Я считаю, что это вполне возможно. И закон, например, поможет людям, которые хотят заниматься такой деятельностью», — добавил парламентарий.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.