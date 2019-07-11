В СФ оценили заявление главы Евросовета, назвавшего распад СССР «счастливым событием»

Заявление главы Евросовета Дональда Туска о распаде СССР нужно рассматривать с точки зрения радости националистических элит. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Игорь Морозов.

«Счастливое событие»

Распад Советского союза был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы, оно не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века. Такое заявление сделал глава Европейского совета Дональд Туск.

«Распад СССР не был самой крупной геополитической катастрофой века. Сегодня, находясь в Грузии, я хочу сказать четко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей центральной и восточной Европы. А также для русских», — заявил Туск.

Ранее президент РФ Владимир Путин охарактеризовал распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века. В 2017 году в интервью режиссеру Оливеру Стоуну российский лидер пояснил, что «после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века».

Трагедия 20 века

Как заметил Игорь Морозов, Дональд Туск высказал не исключительно свою точку зрения, он показал в большей степени радость всего польского политического класса по поводу распада Советского Союза. Для большей части населения СССР, которое на референдуме 17 апреля 1991 года проголосовало за сохранение Советского Союза, это событие стало шоком и настоящей трагедией. Потому, что более 25 миллионов русскоговорящих человек остались за пределами Российской Федерации.

«Поэтому президент и подчеркнул, что более разъединенного народа в мире просто нет. В этом и заключается трагедия распада СССР, трагедия ХХ века. Но это вызвало большую радость у наших соседей, которые уже являлись атакующей силой Запада. В первую очередь это Польша. За пределами Российской Федерации оказались русские, которые в 50-х годах поднимали экономику Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Они работали на предприятиях и являлись основным интеллектуальным потенциалом этих стран. Они оказались в чрезвычайно тяжелой ситуации», — пояснил Игорь Морозов.

По мнению сенатора, все высказывания о том, что распад СССР вызвал радость у соседей, — это высказывания националистических элит, которые ждали этого момента и делали все возможное, чтобы раскачать ситуацию в Советском Союзе. Они добились этого с помощью Запада.

«Но в конечном итоге разрушенные экономики во всех странах советского пространства, за исключением тех, что вошли в Евразийский экономический союз, привели к низкому уровню жизни в этих странах. Он не идет ни в какое сравнение с тем уровнем, который был во время Советского Союза. Это касается и Украины, и Грузии, и других стран», — заключил Игорь Морозов.

Ранее в Совфеде жестко ответили на требование ЕСПЧ по долгам СССР. В своем сообщении Европейский суд по правам человека считает, что Россия как преемник СССР должна расплатиться по долгам. Однако сенатор Игорь Морозов отметил, что Россия «вообще ничего не должна платить».