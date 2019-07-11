Комитет Рады рекомендовал уволить Климкина

Киев, 11 июля. Комитет украинской Рады по иностранным делам рекомендовал депутатам парламента поддержать постановление об отставке главы дипломатического ведомства Павла Климкина и назначении на эту должность Вадима Пристайко. Об этом заявил на заседании парламента спикер Рады Андрей Парубий.

«Комитет поддержал, решение есть», — объявил он.

Решение комитета носит рекомендательный характер, но окончательный вердикт принимает Рада.

Напомним, МИД России 25 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые киевские власти в рамках законодательства РФ могут использовать для освобождения арестованных за нарушение госграницы моряков ВМСУ. Руководитель украинского МИД Павел Климкин на следующий день заявил, что Киев отвергает предложение Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский 27 июня раскритиковал действия министра, подчеркнув, что Климкин должен был сообщить главе государства о выработке решения. В итоге, по словам Зеленского, о произошедшем он узнал из Сети.

Климкин возглавляет внешнеполитическое ведомство Украины в течение пяти лет. 17 мая 2019 года он уже подавал в отставку, но Рада тогда отказалась ее принять.

Напомним, три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» — 25 ноября 2018 года нарушили государственную границу РФ в Керченском проливе, вторглись в территориальные воды России, опасно маневрировали и не реагировали на законные требования пограничников ФСБ РФ остановиться. Военные катера были задержаны, а моряки арестованы.