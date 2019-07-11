Двое россиян арестованы в связи с ЧП во время салюта в Минске

Минск, 11 июля. Двое граждан России заключены под стражу в Белоруссии в связи с ЧП во время салюта в Минске. Председатель белорусского СК Иван Носкевич сообщил, что обвинения им не предъявлены.

3 июля во время праздничного салюта в Минске в честь Дня независимости погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали. Двое из них пока остаются в больнице под наблюдением врачей.

«Пока обвинение не предъявлено. У нас на это есть 10 дней, в эти сроки оно будет предъявлено. Мера пресечения избрана — в виде заключения под стражу», — цитирует слова Ивана Носкевича РИА Новости.

По словам главы СК Белоруссии, следствие рассматривает четыре версии произошедшего. Он отметил, что одна из версий заключается в том, что пиротехнические заряды для салюта могли быть ненадлежащего качества.

«Теперь вопрос другой — они изначально были ненадлежащего качества, либо такими стали — это самый актуальный предмет расследования», — сказал Носкевич.

Глава СК отметил, что задержанные граждане РФ сотрудничают со следствием, дают показания. По словам Носкевича, во многом их показания «прольют свет на реальную картину» произошедшего в Минске. Он добавил, что пока других задержаний по делу о ЧП не было. Кроме того председатель СК Белоруссии не исключил, что Минску может понадобиться помощь российских коллег, но этот вопрос прояснится по ходу следствия.

Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщило, что пиротехнические средства для салюта были куплены у российской компании ОАО «Пиро-Росс» из города Сергиев Посад. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, в его рамках были задержаны двое представителей предприятия — поставщика фейерверков. Они приехали в Минск, чтобы оказать техническую помощь при подготовке салюта в столице Белоруссии. В российском посольстве отметили, что сотрудники диппредставительства отслеживают ситуацию с задержанием россиян, консулы уже посетили их.