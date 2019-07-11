Российские туристы погибли во время шторма в Греции. События дня. ФАН-ТВ

Пожар на ТЭЦ Крупный пожар произошел на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах. По предварительным данным, загорелась газовая станция высокого давления. На борьбу с огнем спасатели направили два вертолета и пожарных поезда. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Сейчас пожар потушен. К счастью, погибших нет. Пострадали 11 человек.

Взрыв в Африне 11 человек погибли, около 40 получили серьезные ранения при мощном взрыве в сирийском Африне. В жилом районе города взорвался заминированный автомобиль. Об этом сообщают местные СМИ. Многие пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии, с ними работают медики. Что стало причиной взрыва? Теракт это или же несчастный случай? Полиции предстоит выяснить все подробности.

Шторм в Греции Появились новые подробности гибели российских туристов в Греции. Семья из Ростова-на-Дону: мама, папа и трое детей приехали на Балканы на отдых. В то время, когда начался ураган, они находились на улице. Видимо, попытались укрыться под деревом, но оно упало на главу семейства и его маленького сына. Оба скончались. Жертвами стихии также стали туристы из Чехии и Румынии. Пострадали больше сотни человек. Мощный шторм обрушился на северные районы Греции в ночь со среды на четверг. Прошел сильный град, ветром повреждены линии коммуникаций, кровли зданий, повалены десятки деревьев. Сейчас в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Обстрел Горловки В Горловке уже несколько часов не прекращаются обстрелы. Вооруженные силы Украины ведут огонь с самого утра. Погибла 70-летняя женщина. Она получила смертельное ранение грудной клетки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Похоже, что фраза «обещанного три года ждут» сейчас подходит как никогда. Еще во время своей предвыборной кампании президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первоочередная задача — урегулировать конфликт на Донбассе. Но никаких изменений мы не видим. Каждый день появляется информация о погибших или раненных мирных жителях. Недавно под обстрел попала съемочная группа телеканала «Звезда». Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов журналистов и жителей Донецкой Народной Республики. Мирной жизни здесь не видели с 2014 года. После государственного переворота на Украине ЛНР и ДНР объявили о своей независимости. Киев отреагировал на это решение агрессивно. Он объявил о начале военной кампании против республик Донбасса. В последнее время все чаще власти Украины говорят и прекращении конфликта, но, увы, также регулярно они нарушают взятые на себя обязательства.