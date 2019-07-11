Площадь пожара на ТЭЦ в Мытищах выросла в четыре раза

Москва, 11 июля. Два вертолета и два пожарных поезда направлены для борьбы с огнем на территории ТЭЦ-27 в Мытищах, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Утром 11 июля на территории Северной ТЭЦ (ТЭЦ-27), загорелась газовая станция высокого давления. По данным спасательного ведомства, к месту пожара вылетели два вертолета и направлены два поезда, пишет РИА Новости. Площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, жители близлежащих домов почувствовали резкий запах гари, людям приходится закрывать окна. В небе над загоревшимся объектом видны вертолеты МЧС.

Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, из-за ЧП ограничено движение по Волковскому шоссе на пересечении с Олимпийским проспектом и Осташковским шоссе.

Правоохранители порекомендовали водителям пользоваться картографическими сервисами и выбирать оптимальные пути объезда.