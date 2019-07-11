Ураган застал российских туристов в Италии

Римини, 11 июля. Ураган, прошедший по северу Италии, застал туристов и местных жителей врасплох. Одна из отдыхающих — российская туристка Оксана Хикматулина — в беседе с Федеральным агентством новостей рассказала, что происходило в Римини во время разгула стихии.

Ураган, который пронесся по итальянской провинции Равенна 10 июля, нанес ущерб приморским городкам: повалил множество деревьев и разрушил десятки автомобилей. По словам Хикматулиной, погода начала сильно портиться еще минувшим утром.

«Рано утром я проснулась от истошного ора чаек, они орали как никогда. Потом в 09.20 (10.20 по московскому времени. — Прим. ред.) грянул гром, начался ливень. В окно я видела, как упали пластиковые урны и покатилась коляска сына. Спустя какое-то время ливень утих, и мы подумали, что ураган утих. Чуть позже к нам пришли друзья из другого отеля и сказали, что у их здания повалило четыре сосны», — рассказала Оксана Хикматулина.

Сообщается, что сейчас в курортной части Италии проводятся масштабные работы по устранению последствий урагана. С улиц городов убирают многочисленные поваленные деревья и разрушенные автомобили.

«Ураган отразился на всей Италии. Сегодня подруга не могла вылететь из Милана, задержали рейс на пару часов из-за нагрузки на воздушное пространство. Сам ураган начался в Венеции. Сейчас весь день идет ликвидация последствия этого урагана», — добавила Оксана.

По сообщениям издания La Republica, во время урагана пострадала одна женщина. Также из-за стихии повалены сотни деревьев, разбиты автомобили, разрушены многие постройки на пляжах и повреждены здания ресторанов. Пока спецтехника и спасатели устраняют последствия непогоды, в провинции вынужденно прекращено транспортное движение.