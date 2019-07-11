Мутко сможет посещать Олимпийские игры

Москва, 11 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении вице-премьера РФ Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Об этом говорится в релизе суда, опубликованном на его сайте.

В 2017 году МОК пожизненно запретил посещать Олимпийские игры Мутко, который занимал должность министра спорта РФ с 2012 по 2016 годы. Решение МОК было принято в связи с тем, что имя политика упоминалось в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства.

Мутко, в свою очередь, подал апелляцию в CAS на решение МОК.

«Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение в отношении Мутко, вынесенное исполкомом Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года, аннулировано», — говорится в решении суда.

Теперь вице-премьер России сможет посещать Олимпийские игры.

Напомним, Мутко указывал, что допинговый скандал, разразившийся вокруг России, является надуманным и искусственно созданным. МОК, отстранивший Москву от участия в ОИ-2018 и дисквалифицировавший целый ряд спортсменов, по большому счету не привел никаких доказательств применения допинга, кроме показаний информатора WADA Григория Родченкова.

Сам Родченков, по словам Мутко, нарушал антидопинговые правила, однако никто не усомнился в его честности.

В 2015 году WADA обвинило Россию в нарушении антидопинговых правил, после чего была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, WADA вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства. В сентябре 2018 года WADA восстановило РУСАДА в правах.