Стало известно, какого кандидата в Мосгордуму поддерживают жители 43-го округа

Москва, 11 июля. Актер и режиссер Андрей Соколов стал кандидатом в Московскую городскую думу, которого чаще всего поддерживают в 43-м округе. Местные жители отдают предпочтение Соколову, сравнивая его с другими претендентами, сообщил актер на своей странице в Facebook, сославшись на опрос ВЦИОМ.

Исследователи спрашивали у москвичей, проживающих в 43-м округе, какому кандидату они отдали бы свой голос, если бы в бюллетене было всего два варианта. Выбирая между Соколовым и кандидатом от партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным, жители столицы отдают предпочтение Соколову. Также, согласно опросу ВЦИОМ, москвичи проголосовали бы за актера, сравнивая его с Любовью Соболь.

Отметим, что в обоих случаях Соколова поддержали около половины опрошенных. Кроме того, актер отмечает, что у него самый низкий антирейтинг среди других кандидатов.

«Штаб Андрея Соколова выражает благодарность москвичам за поддержку», — написал кандидат.

Отметим, что кандидатом на пост представителя 43-го округа в Мосгордуме является Любовь Соболь, избирательная кампания которой связана с несколькими крупными скандалами. Например, ранее стало известно, что сторонники Соболь готовы эксплуатировать пожилых инвалидов, чтобы оказать давление на Мосгоризбирком. Кроме того, скандальный кандидат заставляла волонтеров своего штаба подделывать подписи.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершилось 5 июля. Документы для регистрации представили около 300 претендентов. Московская городская избирательная комиссия до 16 июля сформирует списки тех, кто сможет продолжить участие в предвыборной гонке и претендовать на место в столичном парламенте.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Отметим, что в ходе выборов в столице впервые в России будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию.