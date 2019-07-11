Участники МАП осудили действия допустивших провокацию властей Грузии

Москва, 11 июля. Участники Межпарламентской ассамблеи православия осудили действия властей Грузии, допустивших провокацию радикалов во время сессии в Тбилиси в июне. Об этом заявил глава МАП и депутат Госдумы Сергей Гаврилов на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

Парламентарий подчеркнул, что Грузия так и не принесла никаких извинений в адрес России и делегаций других стран, являющихся членами МАП. Участники Ассамблеи пришли к выводу, что мероприятия в будущем будут проводить в странах, гарантирующих безопасность делегаций. В качестве возможного принимающего государства упоминалась Россия.

Гаврилов также отметил, что Грузии, как государства, по его мнению, уже, вероятно, не существует, она является «игрушкой для манипуляций извне». Он добавил, что послы входящих в Ассамблею стран, тоже находились в Тбилиси и требовали от властей Грузии принять меры безопасности по отношению к их делегатам, отмечая, что они входят и в состав Евросоюза.

«Но никаких мер принято так и не было», — констатировал Гаврилов.

Депутат считает, что под антироссийскими лозунгами и попытками дискредитировать православные ценности провокаторы скрывали намерение совершить госпереворот.

«Они стремились утопить цивилизованное развитие страны», — заключил депутат Госдумы.

Напомним, массовые беспорядки в столице Грузии начались в конце июня. Их причиной стал инцидент на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинскую оппозицию возмутило то, что депутат Государственной думы Гаврилов, открывая мероприятие, сидел в кресле спикера парламента. Сам парламентарий заявлял, что он не выбирал место, а занял то, которое ему предложила принимающая сторона. Работа ассамблеи была прекращена, российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией, пишет Deita.ru. Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории иностранного государства, а также их багажа.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал, скорее всего, был спланирован заранее. К организации беспорядков в Тбилиси, по их словам, причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

В Грузии, кроме того, работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. За беспорядками может стоять и Агентство США по международному развитию. В то же время в социальных сетях граждане США и стран Евросоюза активно подстрекают грузин к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.

Нападки на Москву инцидентом на сессии МАП не закончились. Вечером 7 июля на канале «Рустави 2» вышла авторская программа Георгия Габунии, выпуск которой он начал с оскорблений в адрес президента России, передает «Аргументы и Факты». Нецензурная лексика в эфире звучала дольше минуты, пишет «ФедералПресс». Поступком ведущего были возмущены не только россияне, но и грузины, которые заявили, что он в первую очередь оскорбил своих земляков.

В Государственной думе РФ в связи с последними событиями предложили запретить импорт грузинских вин и воды, а также ограничить денежные переводы. Президент России подчеркнул, что не хочет вводить санкции из уважения к грузинскому народу.