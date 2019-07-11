В парламенте Великобритании потеряли след Скрипалей

Сергей и Юлия Скрипали, скорее всего, вывезены из Великобритании в другую страну, их след потерян. Такое мнение в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей высказал член Палаты лордов парламента Великобритании барон Ричард Балф.

«Достаточно уверенно можно сказать, что они больше не в Великобритании, потому что их никто не видел даже краем глаза, — заявил парламентарий. — В связи с этим я предполагаю, что их вывезли либо в Соединенные Штаты, либо в Австралию, где они могут затеряться среди местного населения».

В то же время пока у него нет твердых доказательств, которые могли бы подкрепить эту версию, признался британский консерватор и пожизненный пэр.

Так или иначе, мощнейшая шумиха, которую раньше изо всех сил поднимали английские СМИ вокруг дела Скрипалей, уже никому не интересна, отметил собеседник ФАН.

«В британской прессе сейчас об этой теме практически забыли, — пояснил лорд Балф. — К ней все потеряли интерес, никто об этом больше не пишет. До сих пор никто не знает, где они находятся, и это уже слишком».

Ранее известный британский журналист Грэм Филлипс, который ведет собственное расследование загадочной истории покушения на бывшего офицера ГРУ, заявил ФАН, что инцидент с отравлением Скрипалей — очевидная постановка и провокация британских спецслужб, направленная против России.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, по версии британской стороны, обнаружили без сознания на скамейке в сквере в городе Солсбери. Как заявило следствие, они якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Лондон сразу же обвинил Россию в причастности к инциденту, однако не предоставил ни единой улики вплоть до сегодняшнего дня. Предложение российской стороны о создании совместной следственной группы не было даже рассмотрено, а к Скрипалям так и не были допущены российские дипломаты.

Виктория, племянница бывшего офицера, полагает, что Скрипалей содержат в разных местах и систематически контролируют. Она тоже до сих пор не знает, где находятся ее родственники.

Москва отвергает все обвинения Лондона, называя их голословными.