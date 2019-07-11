Рябков уличил США в дезинформации по ДРСМД

Москва, 11 июля. США распространяют прямые подлоги и дезинформацию, касающуюся Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил во время выступления в Госдуме замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он считает, что претензии к США у РФ появились не после американских обвинений, направленных в отношении ракеты 9М729, как видит ситуацию Вашингтон, а существовали задолго до них. Об этом он рассказал на слушаниях по стратегической стабильности в Государственной думе.

«США не гнушаются грубым извращением действительности и прямым подлогом, распространяя повсеместно откровенную дезинформацию», – цитирует Рябкова РИА Новости.

По словам замглавы МИД, российская сторона уже реализует ответные меры: правительство готовится развертывать американские ракеты средней и меньше дальности. Однако к ракетным кризисам Россия не готова, поэтому она не планирует размещение наземных РСМД, до тех пор пока в соответствующих местах не появятся аналогичные американские ракеты. Также Рябков утверждает, что Москва всегда открыта для переговоров.