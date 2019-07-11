Москвичи пикетировали городское правительство из-за подделки подписей в поддержку Соболь. ФАН-ТВ

Одиночные пикеты появились 11 июля у здания правительства Москвы. На плакатах, с которыми люди пришли на акцию, были размещены призывы объяснить, откуда у Любови Соболь вдруг взялись 2000 подписей. Именно те, которых незадолго до этого ей не хватало, чтобы стать кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Напомним, ранее у сотрудников избиркома уже вызвало подозрения большое количество подписей, поданных оппозиционерами. Теперь они направлены в МВД для проведения проверки. Кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин поспешил безосновательно обвинить членов комиссии в предвзятости и намеренной попытке снять его с выборов.

Помимо откровенной подделки Соболь и ее соратники используют и другие грязные политтехнологии. Они даже готовы эксплуатировать пожилых инвалидов для оказания давления на Мосгоризбирком.

В telegram-канале «Выпускайте Кракена!» был опубликован скриншот переписки из чата «команды Соболь». Судя по сообщениям, один из активистов предложил «сдать в аренду» собственную бабушку — инвалида первой группы. По его словам, он готов «поставить» пожилую родственницу на пикет на три часа.