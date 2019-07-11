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СМИ опубликовали новые доказательства инсценировки отравления Алибасова

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СМИ опубликовали новые доказательства инсценировки отравления Алибасова

Москва, 11 июля. Телеведущий Дмитрий Шепелев представил скриншоты переписки, которые подтверждают, что отравление продюсера Бари Алибасова на самом деле было инсценировкой. Доказательства Шепелев продемонстрировал в эфире шоу «На самом деле» на «Первом канале».

Во время телепередачи ведущий показал переписку в мессенджере между помощником продюсера Сергеем Моцарем и лечащим врачом, которая состоялась за месяц до госпитализации Алибасова. Как следует из текста переписки, Моцарь советовался с медиком по поводу публичного «прикрытия» для продюсера, которого на самом деле госпитализировали из-за проблем с алкоголем.

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», — написал помощник Алибасова.

«Да, мы тоже решили, что мозг и желудок», — ответил врач.

По словам Шепелева, продемонстрировавшего скриншоты, представленная переписка подтверждает, что отравление Алибасова на самом деле было спланированной пиар-акцией. После заявления телеведущего присутствоваший в студии продюсер начал заметно нервничать и попросил воды, а затем предложил обсудить вопросы о госпитализации в присутствии лечащих врачей. Отметим, во время шоу Алибасов прошел проверку на детекторе лжи которая показала, что продюсер действительно отравился, но не средством для прочистки труб, а алкоголем, употребляемым в чрезмерном количестве.

Напомним, Бари Алибасова госпитализировали в начале июня. Сообщалось, что продюсер попал в больницу, так как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. По словам врачей, Алибасов получил серьезный ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.

СМИ опубликовали новые доказательства инсценировки отравления Алибасова

17 июня продюсера выписали из больницы. После этого эксперты предположили, что история с отравлением Алибасова является фейком. Как утверждают врачи, продюсер слишком быстро выздоровел после такого серьезного отравления, хотя из-за ожога пищевода должен был на всю жизнь остаться инвалидом. При этом сам Алибасов заявил, что одного из врачей, обвиняющих его в обмане, нужно лишить медицинского звания, сообщает Deita.ru. Позднее сам продюсер продемонстрировал результаты гастроскопии и выписку из больницы, чтобы подтвердить правдивость отравления.

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Источник: Первый канал
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