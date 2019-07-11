Появились подробности сильного пожара на ТЭЦ в Мытищах

Москва, 11 июля. Сильный пожар произошел на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили в МЧС России.

Информация о возгорании по адресу Волковское шоссе, 1 поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 11.11. К тушению пожара привлечен 41 человек, задействованы 14 единиц спецтехники. В экстренных службах добавили, что огонь охватил 200 квадратных метров.

По некоторым данным, при пожаре пострадали 8 человек из автомастерской, которая находятся рядом с ТЭЦ. Осташковское шоссе перекрыли, водителям порекомендовали выбирать другой маршрут.

Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, загорелась газораспределительная станция, она питает Северную ТЭЦ (ТЭЦ-27).