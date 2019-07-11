Песков назвал обычной практикой встречу Путина с жителями Екатеринбурга

Москва, 11 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с кортежем главы государства в Екатеринбурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, накануне президент прибыл с визитом в Екатеринбург. Там он встретился со студентами Уральского федерального университета и выступил в рамках Глобального саммита по производству и индустриализации.

Журналист Андрей Колесников рассказал ранее, что после посещения УрФУ, когда кортеж президента уже отъехал от здания вуза, к Путину «бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж».

«Помощь пострадавшей оказал сам Владимир Путин, вышедший из машины», — добавил журналист.

По словам Колесникова, вскоре президента окружила толпа, и «им он жертвовал себя еще минут пять».

Однако Песков заявил, что все было не так, и в общении главы государства с горожанами не было ничего необычного: «Это обычная практика, так было и в этот раз».

«Когда он видит, что у места проведения мероприятия собираются и ждут его люди, он всегда проявляет уважение, выходит и общается с ними. Они передают ему просьбы и записки», — пояснил он.

По словам Пескова, так случилось и во время визита президента в Екатеринбург: «Он успел с несколькими гражданами пообщаться».

«С точки зрения безопасности, это не плановое мероприятие, но тем не менее служба безопасности делает в таких ситуациях все необходимое, никоим образом не мешая общению президента с гражданами», — заключил Песков.

Накануне он уже пояснил, что на кортеж президента никто не натыкался — это Путин «отдельно остановился», чтобы поговорить с рядовыми екатеринбуржцами.