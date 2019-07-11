Южная Осетия возмутилась изображением на товарах из Тбилиси карты Грузинской ССР

Москва, 11 июля. Посольство Южной Осетии в РФ возмущено этикетками на грузинской продукции, поступающей в Россию, с картой Грузинской ССР с включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии. Об этом в четверг сообщается на сайте дипломатического представительства.

Отмечается, что в рамках исследования российской продукции на предмет импорта в Южную Абхазию были зафиксированы «факты наличия в продаже алкогольной и иной продукции, произведенной в Грузии, содержащей изображение карты Грузинской ССР, то есть с необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии».

В посольстве подчеркнули, что такая «наглость не может не вызывать возмущения», учитывая последние события в Грузии, где царит антироссийская риторика.

По информации посольства, в самой Грузии, проводящей антироссийскую политику, изображение фактической карты этого государства является уголовно наказуемым. Посольство также уведомило об инциденте дипломатическое ведомство России.

Напомним, Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинская армия атаковала республику и стерла с лица земли часть ее столицы — Цхинвала. Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство Российской Федерации, ввела войска в республику и менее чем за неделю боев вытеснила грузинских солдат из региона. РФ 26 августа того же года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.