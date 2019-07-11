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Генконсульство РФ подтвердило гибель российский туристов в Греции

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Генконсульство РФ подтвердило гибель российский туристов в Греции

Афины, 11 июля. Из-за сильнейшего шторма на полуострове Халкидики скончались двое россиян. Как сообщает генеральный консул РФ в Греции Александр Щербаков, сейчас оказывается содействие семье погибших.

На северную сторону Греции в среду вечером обрушился ураган, из-за которого погибли двое россиян — отец и маленький сын. Генконсульство РФ подтвердило факт смерти, а также уточнило, что трагедия произошла рядом с гостиницей Potidia Palace в греческом регионе Кассандра.

«В результате сильнейшей грозы, которая сопровождалась шквалистым ветром, погибли двое. Отец с совсем маленьким сыном — ему нет еще и двух лет — пытались, видимо, найти убежище от дождя под деревом, но дерево рухнуло и просто погребло россиян под собой. Когда их доставили в ближайшую клинику, врачи констатировали, что смерть наступила мгновенно», – рассказал генконсул Александр Щербаков в беседе с РИА Новости.

Известно, что в настоящее время генконсульство помогает семье погибших россиян как можно скорее вернуться на родину, а также занимается отправкой тел погибших туристов. Среди пострадавших, которых насчитывается около 100 человек, больше нет россиян. Сообщается, что всего в результате шторма погибли шесть человек.

Ранее источник ФАН сообщил, что погибшие россияне были жителями Ростова-на-Дону, а смерть наступила из-за упавшего на отца и сына дерева.

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