В Болгарии резко осудили идею поместить памятник Советской армии в саркофаг

Предложение члена палаты архитекторов Болгарии Борислава Игнатова поместить расположенный в Софии памятник Советской армии в гигантский саркофаг — новый заход прозападных сил на борьбу с советскими символами.

Об опасности данной инициативы Федеральному агентству новостей рассказала руководитель болгарской редакции информационного агентства «Новостной фронт» (News Front) Ася Зуан.

«Все не так просто, как кажется, в тех геополитических условиях, в которых мы живем, — считает она. — Сегодня самым драматическим образом проводятся злые эксперименты над человеческим сознанием и поведением с целью переписать историю, подменить историческую правду. Ведется битва за сознание и умы человечества, и лишь крепкие устои и ценности могут помочь противостоять нездоровым и весьма опасным процессам. Тема исторической правды находится в эпицентре происходящего, и очень важно понимать, зачем поднимаются те или иные дискуссии».

По мнению собеседницы ФАН, идея болгарского архитектора имеет двойное дно, и она неслучайно подается именно сейчас.

«Первая цель — поднять бурные дискуссии, вторая — промониторить настроения в обществе, выяснить, к чему готовы люди. На первый взгляд идея может показаться даже привлекательной, актуальной, и она воспринята частью населения Болгарии как некий акт проявлении заботы и желание сохранить память как можно лучше, — полагает руководитель болгарского «Новостного фронта». — Сам автор идеи, талантливый молодой человек, мастер в своем деле, ищущий пути самовыражения, говорит, что таким образом сам памятник будет закрыт от внешнего влияния окружающей среды, останется нетронутым, как экспонат в закрытом пространстве, и в тоже время такое решение станет неким компромиссом. И именно слово «компромисс» несет опасность, поскольку с памятью никогда не может быть компромиссов!»

То есть, по ее словам, эту идею преподносят как чудесное свежее решение, с котором отпадает вопрос о возможном демонтаже памятника — и общество успокоится. Эксперт отмечает, что болгарский народ, частью которого является также она сама, всегда очень остро и бурно реагировал, когда поднимался разговор о возможном сносе памятника.

«Болгары всегда давали понять, что не допустят подобного рода кощунства», — уточнила Ася.

Именно по этой причине и появилось данное предложение, «интеллигентное» на первый взгляд и совершенно беспредметное на деле, считает она.

«Потому что в нем нет необходимости. Памятник есть памятник, чтобы его было видно и чтобы он всегда напоминал о великом подвиге Красной армии, — констатировала Зуан. — Он является актом [выражения] признательности болгарского народа освободителям. В психологии болгар глубоко заложено, что памятники имеют особую силу и их надо беречь».

Собеседница ФАН убеждена, что новое опасное веяние вкупе с осквернением памятников — искусственно созданное явление, цель которого — психологический эффект.

«Это же много раз случалось в Польше, а на происходящее на территории Украины и вовсе невозможно смотреть без слез. В Болгарии акты вандализма случались довольно редко и всегда являлись заказными и проплаченными провокациями, именно чтобы показать Болгарию страной с русофобским уклоном. В Болгарии все знают об этом! У нас такое невозможно! Именно из-за глубоких духовных, культурно-исторических связей с Россией болгарский народ всегда будет помнить подвиг своей освободительницы. Поэтому сейчас делается совершенно новый заход на эту тему!» — объяснила Ася Зуан.

Она не сомневается в том, что к подобным ситуациям ни в коем случае нельзя относиться легкомысленно, поскольку тенденция вандализма и осквернения памятников по Европе нагнетается целенаправленно, чтоб стереть историческую память.

«Вражеские силы прекрасно понимают, что память имеет огромную силу, и стараются всячески уничтожать символы и значения памяти, — подчеркивает журналист. — Везде по-разному ведется такая работа. Но цель — одна: на следующем этапе заменить, подменить реальный героизм своими псевдосимволами и псевдогероями».

В частности, недавно в Косово в честь 20 лет присутствия НАТО был установлен памятник Мадлен Олбрайт.

«Да, того самого НАТО, которое разбомбило Югославию и сделало ее бывшей, оторвав кусочек земли для своих баз. То есть был установлен памятник причастным к убийствам тысяч сербов! Вот так происходит подмена исторической правды, когда подменяются символы и герои. И такое недопустимо и весьма опасно!» — убеждена собеседница ФАН.

Подытоживая, Ася Зуан заявила о том, что памятник Советской армии в Болгарии был возведен в 1954 году и по сей день значит очень много для болгарского народа.

«И всегда будет значить! Единственное, что нужно делать, — беречь его, поддерживать, нести цветы и рассказывать детям. Не трогать, и не заключать в саркофаги», — отметила она.

Напомним, что член палаты архитекторов Болгарии Борислав Игнатов в интервью местному изданию предложил поместить в саркофаг памятник Советской армии, возведенный в Софии в 1954 году. По словам архитектора, внутри можно сделать небольшой музей, посвященный Второй мировой войне, а поверх конструкции нарастить искусственный холм.

Это, по мнению Игнатова, должно стать своего рода «компромиссным вариантом» в ситуации острой дискуссии о роли СССР в борьбе с фашизмом.