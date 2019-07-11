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В ПФР прокомментировали задержание зампреда фонда Иванова

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В ПФР прокомментировали задержание зампреда фонда Иванова

Москва, 11 июля. Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при распределении бюджетных средств.

Задержание провели сотрудники ФСБ, сообщил источник Федерального агентства новостей. По его данным, ранее в рамках этого уголовного дела были проведены обыски. В частности, следственные действия прошли компаниях «Редсис» и «Техносерв».

Кроме того, источник отметил, что Иванова подозревают и в получении взятки от сотрудника IT-интегратора «Техносерв», он также задержан. Дело связано с контрактами на поставку оборудования (До своего назначения зампредом ПФР Иванов курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию ведомства. — Прим. ФАН).

В пресс-службе ПФР подтвердили задержание Иванова.

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — подчеркнул собеседник ФАН.

 

 

 

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