Сирия, 11 июля. Два взрыва заминированных автомобилей произошли в кантоне Африн. Курды обвиняют протестующих в Ракке в связях с ИГИЛ1 и Турцией. Анкара направила колонну с бронетехникой на северо-восток Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на северо-западе Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предприняли тактическое отступление из города Аль-Хаммамият в Северной Хаме.

«Исламское государство»1: обвиняется в убийстве сирийского солдата недалеко от Аль-Хуссейнии в Дейр-эз-Зоре.

Курды: подозреваются в организации взрыва в Африне и близлежащем поселении Тарнада; разминируют территорию города Багуз-Фаукани в Дейр-эз-Зоре; проводят задержания протестующих в Ракке.

ВС Турции: направили колонну с бронетехникой к Джараблусу на северо-восток Алеппо.

Международная коалиция: осуществляет вылеты над городом Ракка.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (leventkemaI) сообщает о том, что в одном из центральных кварталов города Африн на северо-западе Алеппо произошел взрыв автомобиля. По предварительным данным интернет-портала Halab Today TV, один из местных жителей погиб, еще несколько получили ранения. Кроме того, еще один взрыв прогремел вблизи деревни Тарнада на въезде в Африн, передает Telegram-канал (NovostiDamask). Оппозиционные источники возлагают ответственность за случившееся на подпольные группы курдских вооруженных формирований, действующие в рамках операции «Гнев оливок». Напомним, курды начали предпринимать вылазки в зонах контроля протурецких группировок после утраты контроля над территорией кантона Африн в марте 2018 года.

Согласно информации источника в Twitter (haskologlu), вооруженные силы Турции направили очередной военный конвой в Сирию. На этот раз колонна с бронетехникой пересекла границу вблизи города Джараблус, расположенного недалеко от линии разграничения сил с курдскими отрядами на северо-востоке провинции. О целях передислокации в данный район подкреплений пока ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (DeirEzzor24) сообщает о том, что недалеко от населенного пункта Аль-Хуссейния, расположенного на западном побережье Евфрата на занимаемых правительственными войсками территориях, было обнаружено тело одного из солдат Сирийской арабской армии (САА). Предполагается, что убийство было совершено боевиками так называемых спящих ячеек «Исламского государства», которые все еще могут скрываться в пустынных областях провинции.

Тем временем «Демократические силы Сирии»**** (SDF) приступили к разминированию районов города Багуз-Фаукани, о захвате которого было объявлено в начале весны. Отмечается, что несколько мин, найденных в населенном пункте, были обезврежены курдскими саперами. Как известно, прежде в городе не раз детонировали взрывные устройства, оставленные террористами, что зачастую приводило к жертвам среди мирного населения.

Провинция Ракка

Агентство новостей Step News Agency сообщает о том, что в течение последних трех дней в административном центре провинции не прекращаются протестные акции мирного населения. Демонстранты требуют у курдов прекратить незаконные аресты гражданских лиц с целью принудительной мобилизации. В свою очередь «Демократические силы Сирии» (SDF) задержали как минимум 13 митингующих, заявив, что четверо из них являются боевиками «Исламского государства», еще трое — агентами Сирийской арабской армии (САА). Также обвинения в принадлежности к ИГИЛ или протурецким бандгруппам были выдвинуты 11 сирийцам из городов Тель-Абьяд и Айн-Исса на севере провинции.

Тем временем вылеты над Раккой возобновили ВВС возглавляемой США международной коалиции, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork). Предполагается, что целью полетов стал поиск подпольных групп «Исламского государства».

Провинция Хама

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что исламисты вооруженной оппозиции организовали контрнаступление на северо-западе Хамы. При поддержке радикалов протурецкой группировки «Джейш Аль-Изза» силы террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Аль-Хамамият. В силу того что правительственные войска прибегли к тактическому отступлению, город перешел под контроль боевиков. Оппозиционный Twitter-канал (anasanas84) заявляет об уничтожении танка сил САР, что, тем не менее не получило подтверждения от официальных новостных порталов. Информация о потерях сторон в живой силе в настоящий момент уточняется. После столкновений к боевым вылетам в зонах дислокации джихадистов приступили ВКС России, атаковавшие укрепрайоны «Джебхат Ан-Нусры»1*** и ее союзников на окраинах Аль-Хаммамията.

1 Организация запрещена на территории РФ.