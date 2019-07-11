Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина с президентом Боливии

Москва, 11 июля. Президент РФ Владимир Путин примет коллегу из Боливии Эво Моралеса, на встрече будет подписан ряд документов. Подробности предстоящих переговоров раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ, среда будет ознаменована обсуждением российско-боливийских отношений.

«Состоятся переговоры в узком составе, потом в расширенном. Будут подписаны документы, сделаны заявления для прессы», — рассказал Песков о планируемой встрече.

Во второй половине дня, по его словам, российский лидер побеседует с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. На вечер среды запланированы переговоры внутреннего характера по делам страны.

Как уточняли ранее в пресс-службе Кремля, лидеры России и Боливии в ходе встречи обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, включая взаимодействие в экономической, инвестиционной и гуманитарной отраслях. Кроме того, Путин и Моралес обменяются мнениями по основным международным и региональным вопросам.

Ранее глава Боливии заявлял, что Сукре интересна закупка российского оружия, поскольку страна рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на машины производства РФ.

Моралес, напомним, осудил политику США и восхитился народом Венесуэлы, который столкнулся с экономической блокадой. Лидер Боливии подчеркнул, что венесуэльцы защищают Боливарианскую революцию, несмотря на экономические проблемы, блокаду и вмешательство Вашингтона.