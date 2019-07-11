В Госдуме заявили о готовности России дать отпор агрессии Запада

Москва, 11 июля. Россия готова дать отпор агрессии Запада в случае ее возникновения. Такое мнение в ходе парламентских слушаний в Госдуме выразил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

«Под угрозой находится сложившаяся система стратегической стабильности. Менее чем через месяц по инициативе Соединенных Штатов Америки может прекратить действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности наземного базирования (ДРСМД), ставший одним из символов завершения холодной войны и существенно понизивший угрозу ядерного противостояния в мире», — заявил Неверов.

Одновременно возникла угроза непродления последнего российско-американского соглашения в сокращении стратегических и наступательных вооружений — договора СНВ III, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, напомнил парламентарий.

«В таких обстоятельствах неизбежно возникает опасение нового витка гонки вооружений, в которую будет вовлечены не только Россия и Соединенные Штаты Америки, но и другие страны», — обратил внимание депутат.

Он также отметил, что Россия «не намерена ввязываться в это».

«При этом наши вооруженные силы готовы дать отпор агрессии, если такая возникнет, и защитить наших граждан», — подчеркнул Неверов.

Он также указал, что важную роль в решении подобных вопросов играет парламентская дипломатия.

«Нам необходимо укреплять международные связи с нашими коллегами, объяснять нашим партнерам на всех международных площадках позицию нашей страны», — отметил Неверов.

Кроме того, он обратил внимание, что сейчас стоит острая необходимость вырабатывать правила поведения для киберсферы, космоса, минимизируя опасность непреднамеренного конфликта.

Напомним, сегодня в Госдуме проходят парламентские слушания «Обеспечение стратегической безопасности в условиях изменения мировой архитектуры безопасности: парламентское измерение».