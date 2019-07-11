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В Госдуме рассказали, как заставить Запад считаться с интересами РФ

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Москва, 11 июля. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как заставить Запад считаться с интересами России. Свою позицию он озвучил в ходе парламентских слушаний в Госдуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Американцы уважают только сильных умных и успешных. В противном случае никакие договоренности, законы для них не писаны и не будут действовать.

В связи с этим, определяя свою стратегию, исключительно важно определить наше реальное положение, без прикрас и без паники, но предельно конструктивно», — заявил Зюганов.

По его словам, наша страна оказалась «под многослойным колпаком» проблем, которые необходимо решить. 

«Первый и главный — геополитический. Если мы на наших просторах, это почти 15% суши, не будем иметь более 200 млн человек — мы будем уязвимы», — отметил Зюганов.

Предотвратить попытки «растащить территории, где сосредоточена треть главных стратегических ресурсов», можно путем укрепления Евразийского экономического союза и восстановления нормальных отношений с Украиной, считает депутат.

«Надо использовать новые моменты, не лаяться и не ругаться, а искать возможность сложить потенциалы», — уточнил Зюганов.

В Госдуме рассказали, как заставить Запад считаться с интересами России

Кроме того, парламентарий обратил внимание на необходимость решения ракетно-космического вопроса. 

«Нам давно надо официально заявить Европе и американцам — мы не потерпим размещения ракетно-ядерных сил ни в Прибалтике, ни на Украине»,  — указал он.

Зюганов также предложил обратить внимание на зависимость российского производства от иностранных станков и машин и обеспечить себе «как минимум контрольный пакет» в компаниях, поддерживающих базовые отрасли производства. 

Помимо этого, депутат указал на важность принятия мер по решению проблемы «дипломатического колпака»

«Впервые в истории почти 400 человек высшего персонала находятся под американскими санкциями», — указал парламентарий.

Напомним, сегодня в Госдуме проходят парламентские слушания «Обеспечение стратегической безопасности в условиях изменения мировой архитектуры безопасности: парламентское измерение».

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