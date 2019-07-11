Рябков объяснил реакцию Ирана на ситуацию вокруг СВПД

Москва, 11 июля. Москва на регулярной основе призывает Тегеран воздерживаться от эскалационных шагов вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Иран на протяжении более чем года проявлял стратегическое терпение. Однако на днях Тегеран естественным образом продемонстрировал неприятие ситуации, сложившейся вокруг СПВД по ядерной сделке, отметил Рябков.

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что Москва многократно призывала иранских коллег воздерживаться от эскалационных шагов и будет делать это и в дальнейшем. Рябков объяснил реакцию Тегерана на ситуацию вокруг СВПД.

«Надо понимать, что руководство ИРИ и иранские переговорщики, которые стояли на страже СВПД, они не могут мириться с происходящим вокруг их страны», — констатировал дипломат.

Как напоминает «Газета.ru», президент США Дональд Трамп 8 мая прошлого года объявил о выходе Вашингтона из соглашения по ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия. Глава Белого дома сообщил о восстановлении ограничительных мер против иранской стороны, в том числе в отношении тех стран, что сотрудничают с Тегераном, пишет «Ридус». Через год Тегеран объявил о приостановке выполнения части своих обязательств в рамках этой сделки.

В минувшее воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран более не будет соблюдать ограничения на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах. Дипломат подчеркнул, что такой шаг Ирана станет ответом на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной программе.

Арагчи уточнил, что власти страны с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения своих обязательств по СВПД по ядерной программе, которое будет происходить каждые 60 дней, если участники сделки не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Тегеран также начинает обогащение урана выше уровня 3,67%, передает Infox.ru.