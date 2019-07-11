Проамериканские боевики продают часть оружия США остаткам отрядов ИГ* на юге Сирии

Обстановка в так называемой зоне безопасности Ат-Танф по-прежнему остается напряженной. Невзирая на многочисленные требования правительства Сирии к американцам покинуть незаконно оккупированные территории, военная база США продолжает оставаться на юге провинции Хомс. Подробнее о ситуации там — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Более того, 18 июня этого года Пентагон заявил об увеличении численности американских военных на Ближнем Востоке вообще и на базе «Ат-Танф» в частности. При этом американцы пригрели под своим крылом и боевиков различных исламистских группировок, самой крупной из которых является «Джейш Магавир ат-Таура».

Под руководством Соединенных Штатов джихадисты из этой и других группировок проходят обучение, снабжаются техникой, оружием и снаряжением. А затем начинают применять полученные знания на практике против Сирийской арабской армии (САА) и мирных граждан республики. Так, буквально на днях саперы САР провели разминирование целой дороги в непосредственной близости от зоны вокруг Ат-Танфа.

Кроме того, «Джейш Магавир ат-Таура» еще и выгодно перепродает полученное от США оружие другим группировкам, в том числе остаткам «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), тем самым еще больше дестабилизируя и без того непростую обстановку в стране. В частности, происходят нападения ИГ1 вблизи важнейшей трассы Пальмира – Дейр-эз-Зор.

Но даже если американцы вдруг вспомнят про нормы международного права и выведут своих военных из Ат-Танфа, возникнет проблема — уйдут ли вместе с ними боевики? Скорее всего — нет. То есть даже после ухода Штаты оставят после себя территорию, на которой еще долго о мире и стабильности можно будет лишь мечтать.

Наконец, не стоит забывать про печально известный лагерь беженцев «Эр-Рукбан», который также находится в зоне оккупации США на юге Хомса. Там в нечеловеческих условиях, фактически в положении заложников, находятся около 30 тысяч человек. Проамериканские боевики по-прежнему не пропускают к нему гуманитарные конвои и всячески препятствуют выходу беженцев на территории, подконтрольные законному правительству САР.

Ранее ФАН писало о том, что радикалы увеличили плату за выход беженцев из «Эр-Рукбана» до 1500 долларов на семью. Кроме того, они развернули еще два блокпоста на окраинах 55-километровой зоны для контроля за перемещением людей. Дело в том, что по мере ухудшения условий в лагере и роста давления со стороны исламистов и США продолжает увеличиваться число побегов в освобожденные районы САР.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин не исключает, что перепродажа боевиками «Джейш Магавир Ат-Тауры» оружия террористам ИГ происходит при намеренном попустительстве со стороны американцев. Свое предположение он высказал корреспонденту ФАН.

«Это тактика, которая уже не раз использовалась западными странами в Сирии. Так называемая умеренная оппозиция, которой поставляются вооружения, амуниция, боеприпасы, используется как прокладка. То есть через нее часть оружия переправляется террористам. Отряды «Джейш Магавир Ат-Тауры» фактически прижаты к границе правительственными силами, но действующие в пустыне бандгруппы ИГ способны оказывать воздействие на это кольцо САА. Соответственно, сирийцы из-за этого не могут усилить давление на зону оккупации США», — пояснил наш собеседник.

В частности, именно эта непростая ситуация побудила Дамаск запустить новую полноценную операцию по зачистке районов Сирийской пустыни на границе провинций Хомс и Дейр-эз-Зор, где наиболее часто все еще встречаются разрозненные бандформирования ИГИЛ1. Там они используют всевозможные укрытия, существуя и действуя за счет поддержки со стороны американской зоны влияния.

«Сейчас войска САР начали боевые действия против террористов в пустынной области Бадия Аш-Шам. Соответственно в настоящее время вполне возможно увеличение поставок из зоны Ат-Танфа группировкам «Исламского государства», которые выступают против правительственной армии в этом противостоянии», — закончил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.