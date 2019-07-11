Королева поддержала оскандалившуюся Лободу, оголившись перед поклонниками

Москва, 11 июля. Известная певица Наташа Королева оголилась перед поклонниками, чтобы поддержать коллегу по сцене Светлану Лободу, оказавшуюся в центре скандала. Королева предстала обнаженной на фото, которое выложила на своей странице в Instagam.

Напомним, что ранее Лобода опубликовала в своем Instagram-профиле снимок, на котором она якобы стоит на голове без одежды. При этом фолловеры быстро раскусили поп-звезду и выяснили, что фотография на самом деле принадлежит блогерше с ником nude_yogagirl. Опубликованный Лободой снимок вызвал возмущение его истинного автора, поэтому певица поспешила удалить фотографию, сообщает «Пятый канал». Также nude_yogagirl отметила, что артистка «отфотошопила» ее снимок и немного подправила фигуру.

После скандала, разразившегося в социальной сети, Наташа Королева решила примирить участников конфликта и опубликовала на своей странице фото, на котором повторила снимок nude_yogagirl.

«В свои «ягодные» 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое, а тут — ШКаНДаЛь!!!! Деффчонки, не ссорьтесь! Вы — богини! Вы прекрасны !!! И мир прекрасен!!! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!!!» — написала Королева под фотографией.

Отметим, что певица закрыла комментарии под своим «голым» фото. По словам Королевой, она сделала это, чтобы подписчики «смогли полюбоваться, и свое восхищение оставить при себе».

«Я знаю, что я прекрасна!!!» — заключила певица.

Светлана Лобода положительно оценила такую поддержку со стороны Королевой. Певица, ставшая фигуранткой скандала, сделала репост публикации Королевой в Instagram Stories, сообщает Газета.ru.