Туск назвал распад СССР «счастливым событием» для украинцев, грузин и русских

Тбилиси, 11 июля. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад Советского Союза был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и вовсе не является крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

«Распад СССР не был самой крупной геополитической катастрофой века», — написал чиновник в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, развал СССР стал «счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей центральной и восточной Европы».

В 2005 году в послании Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин охарактеризовал распад Советского Союза как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века. Два года назад в интервью голливудскому режиссеру Оливеру Стоуну глава российского государства пояснил, что «после развала СССР 25 миллионов русских людей в течение одной ночи оказались за границей, и это действительно одна из крупнейших катастроф XX века».

Он подчеркнул, что в стране была абсолютно разрушена система социальной защиты, полностью были остановлены целые отрасли экономики, де-факто ликвидирована система здравоохранения, в крайне плохом состоянии оказалась армия, и «миллионы людей оказались за чертой бедности».

Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда руководитель СССР Михаил Горбачев в обращении к гражданам заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.

Напомним, российский лидер в ходе традиционной прямой линии заявил, что Советский Союз развалила коммунистическая партия. Он также сказал, что считает маловероятной возможность возвращения России к социализму.