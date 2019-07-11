Новый береговой ракетный «Рубеж» представлен на МВМС-2019

IX Международный военно-морской салон, открывшийся 10 июля в Санкт-Петербурге, преподнес немало сюрпризов. Пожалуй, одной из наиболее любопытных новинок отечественного ОПК, продемонстрированных на салоне, стал подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Рубеж-МЭ». Корреспондент Федерального агентства новостей познакомился с ним поближе.

«Ракетный катер на колесах»

Прародителем этого комплекса можно считать советский подвижный БРК «Рубеж», принятый на вооружение в 1978 году. Он обладал несколькими плюсами по сравнению с ранее принятым на вооружение БРК «Редут».

Прежде всего, это отказ от тяжелых больших сверхзвуковых ракет в пользу сравнительно легких и малогабаритных ракет дозвуковых. Затем, на пусковой установке размещалась не одна ракета, а две — де-факто заимствованные у ракетных катеров и несколько доработанные. Наконец, на той же пусковой установке располагались РЛС и командный пункт с аппаратурой управления стрельбой, заимствованные у ракетных катеров.

В силу этих качеств «Рубеж» изрядно проигрывал «Редуту» в дальнобойности. Но от «Рубежа» никто и не требовал гвоздить по бродящим посреди океана американским авианосным ударным группам. Стихией нового БРК была оборона побережья и проливов, когда бы скрывающийся до поры до времени в складках местности «Рубеж» внезапно выкатывался на стартовую позицию, за 5 минут готовился к стрельбе, устраивал «мясорубку» десантному соединению вероятного противника и вновь исчезал в никуда.

Главное, «Рубеж» практически не нуждался в «обозе» из дополнительных машин, несущих РЛС, командные пункты и узлы связи. Фактически каждая боевая машина «Рубежа» являлась автономной и воплощала в себе концепцию «ракетного катера на колесах». Это не только снижало стоимость БРК «Рубеж», но также заметно повышало скрытность и живучесть берегового ракетного комплекса.

По совокупности своих ТТХ «Рубеж» получился настолько удачным, что не только был принят на вооружение в СССР, но и успешно продавался за рубеж. Им обзавелись Вьетнам, Сирия, Куба, Египет, Алжир, Ливия, Йемен, ГДР, Румыния, Болгария. Есть информация, что в ряде стран, включая Россию, БРК «Рубеж» остается на вооружении до сих пор.

Тем не менее, будем честными: к 2019 году БРК «Рубеж» изрядно устарел. Неудивительно, что он еще с 2008 года в Береговых войсках ВМФ РФ активно заменяется новейшим подвижным БРК «Бал»: он также использует дозвуковые ракеты, однако бьют они уже не на 80, а на все 120 км. При этом каждая пусковая установка «Бала» несет уже не пару противокорабельных ракет (ПКР) П-15М, как это было у «Рубежа», а целых восемь ПКР Х-35.

Подобно своему знаменитому предшественнику, «Бал» предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, а также для защиты побережья на десантоопасных направлениях.

«Эконом-вариант» «Бала»

Казалось бы, все хорошо? И да, и нет. Почему да, понятно — смотрим перечисленные преимущества «Бала» над «Рубежом». А почему нет? Потому что за все приходится платить — как в буквальном, так и в переносном смысле.

«Бал» оказался куда дороже «Рубежа», а требование военных максимально увеличить количество ПКР на пусковой установке привело к тому, что на белорусском шасси МЗКТ-7930, используемом для «Бала», просто не осталось места для РЛС. Пришлось к новому БРК дополнительно «пристегивать» самоходную загоризонтную РЛС обнаружения воздушных и надводных целей «Монолит-Б», смонтированную на том же шасси МЗКТ-7930.

В общем, из «Бала» нового «ракетного катера на колесах» не получилось. Впрочем, Береговые войска ВМФ РФ этот нюанс мало печалил, благо суммы на приобретение «Балов» из бюджета исправно выделялись, «Монолитов» на шасси МЗКТ-7930 тоже хватало, а понижение уровня автономности пусковых установок в глазах российских военных с лихвой перекрывалось увеличением ПКР на одной ПУ с двух до восьми.

Однако для значительной части потенциальных иностранных покупателей приобретение даже упрощенной и удешевленной экспортной версии БРК «Бал-Э» оказалось не по карману. Идеальным вариантом для таких заказчиков стало бы появление «эконом-варианта» БРК, при котором ракеты «Бала», пусть и в меньшем количестве, устанавливались бы на более дешевое и легкое шасси, чем МЗКТ-7930. В идеале самоходная пусковая установка «эконом-варианта» БРК должна была, подобно «Рубежу», нести собственную РЛС. Пусть и не такую мощную, как «Монолит-Б».

Вероятно, эти соображения и подтолкнули в конце концов конструкторов Калужского приборостроительного завода «Тайфун» к кооперации с коллегами из корпорации «Тактическое ракетное вооружение» для разработки нового варианта «ракетного катера на колесах». Его облик совершенно не походил на БРК «Рубеж». Но название новинки — «Рубеж-МЭ» — прямо указывало на «источник вдохновения» разработчиков.

Впервые публично новый БРК был представлен на МВМС-2019. Он сразу привлек внимание как отечественных, так и иностранных специалистов. Да и немудрено — выглядит «Рубеж-МЭ» крайне оригинально.

Огневую мощь «Бала» разработчики БРК урезали вдвое: на пусковой красовалось не восемь транспортно-пусковых контейнеров с дозвуковыми ПКР X-35, а четыре. Зато — с ПКР Х-35УЭ, имеющими увеличенную дальность. К четырем ТПУ конструкторам удалось добавить РЛС загоризонтного обнаружения надводных целей, аппаратуру боевого управления и аппаратуру управления стрельбой, после чего все это смонтировать на отечественном шасси — единой мобильной платформе повышенной проходимости КамАЗ-6560.

Важная деталь: численность боевого расчета пусковой установки «Рубежа-МЭ» — всего два человека.

По словам разработчиков, БРК «Рубеж-МЭ» обеспечивает загоризонтное обнаружение, сопровождение и поражение одиночных надводных целей, корабельных соединений и групп, а также наземных целей на дальности 260 км. Если потенциальным покупателям этого покажется мало, то они могут дополнить «Рубеж-МЭ» упомянутой выше мощной РЛС «Монолит-Б», только «переставленной» с МЗКТ-7930 на КамАЗ-6560.

Как говорится, любой каприз за ваши деньги!..

Облегченный, но не беззубый

Решение разработчиков нового российского БРК отказаться от белорусского шасси МЗКТ-7930 вызвало у «диванных экспертов» множество околополитических инсинуаций, увязываемых с неким «охлаждением отношений» между Москвой и Минском.

Заместитель генерального директора АО «Тайфун» Дмитрий Кушнерев в беседе с корреспондентом ФАН решительно опроверг эти предположения.

Он подчеркнул, что одной из основных причин создания «Рубежа-МЭ» именно на камазовском шасси являлось стремление разработчиков дать новому «облегченному» БРК возможность свободно передвигаться по дорогам общего пользования. Пусковые установки «Бала» на увесистом шасси МЗКТ-7930, как известно, такой возможностью не обладают.

Ну и, конечно, не стоит забывать о стоимости. КамАЗ-6560 стоит дешевле, чем МЗКТ-7930.

Еще раз подчеркнем, «Рубеж-МЭ» — это «эконом-версия» «Бала». Она будет востребована там, где нет денег на «Бал» или где «Бал» с его огневой мощью банально избыточен.

Но это вовсе не означает, что «Рубеж-МЭ» — «беззубый» БРК. Один дивизион БРК «Рубеж-МЭ» — это восемь самоходных пусковых установок, то есть 32 современных дозвуковых ПКР в залпе, обладающих дальностью 260 км. Добавим сюда реализованную концепцию «ракетного катера на колесах» и поймем, что даже одна пусковая «Рубежа-МЭ» способна на многое.

Стоит держать в уме и то, что для перезарядки пусковой установки «Бала» требуется специальная транспортно-перегрузочная машина, а для пусковой «Рубежа-МЭ» сгодится любой подходящий по грузоподъемности кран. А также то, что потенциальный противник, даже обнаружив пусковую установку «Рубежа-МЭ», может сразу и не понять, что перед ним такое: использование шасси КамАЗ-6560 придало пусковым установкам БРК «Рубеж-МЭ» весьма «цивильный» вид.

Таким образом, новый БРК обладает достаточным количеством достоинств, чтобы всерьез заинтересовать иностранных покупателей. Ну, а у Российской армии есть «Бал».

В данный момент БРК «Рубеж-МЭ» проходит заводские испытания. Разработчики надеются, что комплекс успешно закончит их к концу следующего года.