Роскомнадзор урегулирует ситуацию с утечкой данных 450 тысяч клиентов Ozon

Роскомнадзор направит запрос интернет-магазину Ozon из-за случая утечки персональных данных свыше 450 тысяч пользователей, о которой сервис своевременно не сообщил. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ведомство выражает обеспокоенность действиями российской компании из-за сложившейся ситуации. В Роскомнадзоре отмечают, что Ozon, не предупредив вовремя своих клиентов об утечке данных, поставил под угрозу безопасность своих пользователей.

«В свою очередь Роскомнадзор как уполномоченный орган направит письмо в Ozon для получения разъяснений от компании по возникшей утечке», — заявили в пресс-службе.

В Роскомнадзоре добавили, что адрес электронной почты и пароль дают доступ к профилю пользователей Ozon. Это дает возможность взломщикам несанкционированно получать информацию о пользователях и совершать от их имени различные действия. В Роскомнадзоре уверены, что такой набор личных сведений позволяет отнести их к персональным данным.

В Роскомнадзор также рассказали, что собираются внести в законодательство изменения, согласно которым надзорный орган нужно будет обязательно оповещать об утечках данных. Заметим, что изменения в законодательство будет внесены с учетом положений обновленной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Ожидается, что эти нормы смогут расширить права пользователей на получение информации о несанкционированном доступе третьих лиц к их персональным данным.

«Люди имеют право не просто заявить о своем несогласии, но и, независимо от гражданства и места жительства, получать квалифицированную защиту от надзорного органа», — добавили в Роскомнадзоре.

Независимый аналитик Иван Аркатов отметил, что развитие информационного общества и развитие Интернета подразумевают увеличение передачи персональных данных тем или иным ресурсам.

«Сегодня важно в постоянном режиме обновлять законодательство нашей страны в сфере обмена и передачи персональных данных. Сегодня многие интернет-ресурсы до конца не понимают всей ответственности, которая на них лежит. Поэтому важен контроль со стороны государства. Действия РКН в отношении Ozon совершенно верны», — считает эксперт.

По мнению Ивана Аркатова, в вопросе защиты персональных данных для Роскомнадзора очень важно поддерживать баланс, не перегибать палку в сфере запретов. С другой стороны, каждый пользователь Интернета должен понимать свою личную ответственность за передачу персональных данных.

«И Роскомнадзору важно в этом вопросе проводить информационно-просветительскую работу со всеми гражданами России, со всеми возрастами. А также наладить тесную связь с теми ресурсами, которые собирают данные, чтобы они понимали зону своей ответственности в области обработки персональных данных и за их хранение», — заключил аналитик.

Ранее Роскомнадзор разместил в социальных сетях видеоролик, призванный напомнить, что с малого возраста необходимо учить детей компьютерной грамотности и правилам информационной безопасности в Интернете.