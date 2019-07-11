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Автомобиль взорвался в сирийском Африне, есть жертвы

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Автомобиль взорвался в сирийском Африне, есть жертвы

Африн, 11 июля. Одиннадцать человек погибли, 25 получили различные травмы при взрыве заминированного транспортного средства в сирийском Африне, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает в четверг издание Al-Masdar News.

По данным ресурса, автомобиль взлетел на воздух в жилом районе в сирийском городе Африн. В результате взрыва 11 человек погибли, 25 пострадали, шестеро из них госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что есть пострадавшие, которых доставили в турецкие медицинские учреждения.

Другие подробности в настоящее время неизвестны.

Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента в Алеппо сообщил о пяти жертвах взрыва заминированной машины на трассе Туранда в Африне. Курдское информационное агентство ANHA сообщало, что в городе произошли два взрыва.

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