Макаревич оправдался за оскорбление русских

Москва, 11 июня. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич попытался оправдаться за оскорбительные слова в адрес русских.

О высказывании о русских про кочевников, которые «привыкли гадить, потому что они не сидят на местах», Макаревичу напомнила Ксения Собчак. Диалог состоялся в эфире нового шоу журнлистки «Осторожно, Собчак!», уточняют «Дни.ру».

«Они завтра едут дальше. Можно не заботиться о чистоте. Подозреваю, что у русских это осталось со времен татарского ига», — процитировала ведущая.

После она поинтересовалась у музыканта, не жалеет ли он об этих словах, но лидер «Машины времени» заявил, что его неправильно поняли.

«Я имел в виду вот что: в нас очень много намешано. И от Орды, и от Азии», — пояснил он.

По его словам, кочевник мусорит там, где живет, потому что завтра он будет уже находиться в другом месте, а россияне «во многом унаследовали эту скверную черту, к сожалению». При этом лидер «Машины времени» добавил, что его соотечественники зря обиделись на это его высказывание, и откуда произрастает «болезненное самолюбие», для артиста было и остается большой загадкой.

Сам Макаревич, по его мнению, этим комплексом не страдает, и на критику реагирует спокойно.

«А вот эта вот тоска по величию несостоявшемуся… Черт возьми, давайте станем великими, а потом будем гордиться. Для этого надо перестать дурака валять», — подчеркнул он.

В частности, Макаревич предлагает тратить деньги на науку, производство, медицину и образование, а не на ракеты.