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Экономика

Женщины чаще мужчин берут кредиты в магазинах

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Женщины чаще мужчин берут кредиты в магазинах

Москва, 11 июля. Женщины чаще мужчин берут кредиты в магазинах, выяснили в «Русском стандарте» по итогам исследования.

Эксперты банка проанализировали статистику своих POS-кредитов за прошлый год — займов, выдаваемых непосредственно в торговых точках. 

«В 2018 году на женщин пришлось 59% всех выданных банком POS-кредитов. Сильный пол экономнее в таком кредитовании – средняя сумма «мужского» POS-кредита на 0,2% ниже «женского», — передает РИА Новости сообщение банка.

Аналитики при этом подчеркнули, что мужчины со временем стали все больше интересоваться кредитами в магазинах: в 2018 году соответсвующий показатель вырос на 3 процентных пункта — до 41%.

Как уточнили в банке, больше всего кредитов на товары в магазинах взяли в 2018 году люди в возрасте от 25 до 35 лет, меньше всего — люди в возрасте 45–55 лет. Лидирующие позиции в списке товаров заняли смартфоны, планшеты и другие гаджеты.

Женщины чаще мужчин берут кредиты в магазинах

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин посоветовал россиянам «семь раз отмерить, прежде чем взять один кредит». Он обратил внимание на необходимость поднятия уровня финансовой грамотности граждан. Критическая отметка в росте потребительского кредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, указал Кудрин, однако ситуация требует, по его словам, систематического анализа.

Напомним, бюро кредитных историй «Эквифакс» выяснило, что почти 20% клиентов банков в России на май текущего года одновременно обслуживали не менее трех кредитов, две и более ссуд имели около 42,3% заемщиков. 

По данным Центробанка, общий портфель розничных кредитов по итогам мая вырос на 1,6%, до 16,1 триллиона рублей. Долговая нагрузка россиян в текущем году достигнет 10,4%, что соответствует пику 2014 года, считает первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. 

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