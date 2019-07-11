Москва, 11 июля. Женщины чаще мужчин берут кредиты в магазинах, выяснили в «Русском стандарте» по итогам исследования.

Эксперты банка проанализировали статистику своих POS-кредитов за прошлый год — займов, выдаваемых непосредственно в торговых точках.

«В 2018 году на женщин пришлось 59% всех выданных банком POS-кредитов. Сильный пол экономнее в таком кредитовании – средняя сумма «мужского» POS-кредита на 0,2% ниже «женского», — передает РИА Новости сообщение банка.

Аналитики при этом подчеркнули, что мужчины со временем стали все больше интересоваться кредитами в магазинах: в 2018 году соответсвующий показатель вырос на 3 процентных пункта — до 41%.

Как уточнили в банке, больше всего кредитов на товары в магазинах взяли в 2018 году люди в возрасте от 25 до 35 лет, меньше всего — люди в возрасте 45–55 лет. Лидирующие позиции в списке товаров заняли смартфоны, планшеты и другие гаджеты.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин посоветовал россиянам «семь раз отмерить, прежде чем взять один кредит». Он обратил внимание на необходимость поднятия уровня финансовой грамотности граждан. Критическая отметка в росте потребительского кредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, указал Кудрин, однако ситуация требует, по его словам, систематического анализа.

Напомним, бюро кредитных историй «Эквифакс» выяснило, что почти 20% клиентов банков в России на май текущего года одновременно обслуживали не менее трех кредитов, две и более ссуд имели около 42,3% заемщиков.

По данным Центробанка, общий портфель розничных кредитов по итогам мая вырос на 1,6%, до 16,1 триллиона рублей. Долговая нагрузка россиян в текущем году достигнет 10,4%, что соответствует пику 2014 года, считает первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.