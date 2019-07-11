Стало известно, как уменьшат вес Ил-112В на две тонны

Москва, 11 июля. Масса нового военно-транспортного самолета Ил-112В будет уменьшена на две тонны. Об этом рассказал журналистам в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

По имеющимся данным, план мероприятий по снижению массы идет в штатном режиме, на сегодняшний день — даже «с некоторым опережением».

«Частично реализован на «единице», там планируется реализовать до тонны снижение веса. На «тройке» — не менее 2 тонн», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Отмечается, что в целях снижения массы будут задействованы некоторые приборы и установки. Так, по данным агентства, в настоящее время запущено изготовление новой рампы и створки грузового люка.

Планируется, что некоторые «облегченные» агрегаты, скорее всего, будут оснащаться в машинах по окончании испытательных мероприятий. Помимо этого, планируется снизить массу самолета за счет сокращения состава рабочего места штурмана.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет отечественного производства, работы по его созданию ведутся в течение пяти лет — с 2014 года. Машина предназначена для переброски солдат, военной техники и вооружения. По заявленным тактико-техническим параметрам, он будет способен перевозить до 5 тонн груза на расстояние 1,2 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что второй полет самолета Ил-112В состоится в начале будущего года.