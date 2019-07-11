В Госдуме пояснили, для каких целей ведомство Шойгу запускает военные спутники

Министерство обороны РФ, возглавляемое Сергеем Шойгу, сообщило об успешном запуске с космодрома «Плесецк» ракеты-носителя «Союз-2.1В» с четырьмя космическими аппаратами на борту. Старт «Союза-2.1В» прошел в штатном режиме, военные спутники вышли на расчетные орбиты, сообщили в Минобороны. В Госдуме отметили важность военной космической программы РФ, подчеркнув, что она не имеет ничего общего с наращиванием вооружений в космосе.

По данным Минобороны, в настоящее время космические аппараты успешно выведены на расчетные орбиты, это произошло в установленное время.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1В» с четырьмя спутниками Минобороны была запущена с космодрома «Плесецк» в среду в 20.14 по московскому времени. После запуска ракету взяли на сопровождение наземные средства Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Разгонный блок «Волга» отсоединился от ракеты в 20.22 по московскому времени, сообщили в Минобороны.

Комментируя эту информацию, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что развитие космической отрасли как в военной, так и в гражданской сфере является приоритетным для России.

«Безусловно, успешный запуск ракеты с военными спутниками — это очередной большой успех не только нашего министерства обороны, но и всей страны в целом, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Нужно особо подчеркнуть, что космическая программа, осуществляемая нашим министерством обороны, — это ни в коем случае не милитаризация космоса со стороны России. Речь идет исключительно об исследованиях и наблюдениях».

А наблюдать ведомству Сергея Шойгу в космосе есть за чем, особенно учитывая неспокойную обстановку в мире, подчеркнул зампред профильного комитета ГД.

«Мы в любой момент должны быть готовы ответить на возможную эскалацию напряженности в околоземном пространстве, которую нельзя исключить в связи с политикой Соединенных Штатов, буквально наводнивших космос своими военными спутниками. Их разведывательные аппараты постоянно собирают информацию в отношении нашей страны, и мы не можем на это не реагировать. Поэтому наши военные спутники, в том числе те, которые были выведены на орбиту накануне, предназначены как для отслеживания и предотвращения различных угроз со стороны других государств, так и для проведения исследовательской работы в военной и гражданской области», — резюмировал Юрий Швыткин.

Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» предназначена для запусков различных космических аппаратов и кораблей как гражданского, так и военного назначения.