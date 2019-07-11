Около 2,5 тысячи десантников высадились в Крыму в рамках учений

Симферополь, 11 июля. Около 2,5 тысячи военных Новороссийского десантно-штурмового соединения высадились в восточной части крымского полуострова на двух площадках в рамках совместного летного тактического учения Военно-транспортной авиации (ВТА) и Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что военнослужащие совершили перелет на дальние расстояния 40 самолетами Ил-76 ВТА с аэродромов «Иваново-Северный» и «Ульяновск-Восточный», а затем десантировались с высоты 600 метров на площадки приземления «Охчи-Оба» и «Найманская» в Крыму двумя параллельными потоками.

В соответствии с замыслом маневров, личный состав после десантирования «захватил» объекты условного противника и «уничтожил» незаконное вооруженное формирование.

«Отработали тактические задачи (…) по овладению полевым аэродромом для посадки на нем самолетов ВТА» — рассказал замглавы штаба ВДВ, генерал-майор Алексей Наумец.

Он подчеркнул, что от командиров и личного состава потребовалась тщательная подготовка к десантированию, поскольку условия на учениях были не из легких. Так, площадки для приземления — одни из самых сложных, находятся вблизи моря. При этом десантирование из самолетов производилось двумя параллельными потоками по 20 самолетов в каждом, при минимальных расстояниях между ними, указал Наумец.

Ранее российские военные приступили к плановым учениям в акватории Черного моря, где сейчас проходят маневры НАТО Sea Breeze. В них приняли участие около десяти кораблей, в том числе ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец» и «Р-60», малые ракетные корабли «Мираж» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов».

Как отметил в разговоре с Федеральным агентством новостей военный эксперт Василий Дандыкин, проводя маневры в Черном море, Россия показывает Североатлантическому альянсу свою силу.