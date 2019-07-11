Сирийская армия начала наступление на северо-западе Хамы

Дамаск, 11 июля. Сирийская арабская армия (САА) начала наступление на северо-западе Хамы. Как сообщил источник СМИ, сирийская армия наносит удары по позициям террористов в городе Хамамият.

По словам собеседника al-Masdar, САА направила подкрепление в этот район, поскольку армия надеется вытеснить боевиков с северо-запада провинции Хама.

Сирийская армия продолжает теснить террористов, боестолкновения в городе продолжаются.

Ранее сообщалось, что правительственные войска отразили очередную атаку, предпринятую боевиками на севере провинции Хама. Около 100 боевиков с нескольких направлений атаковали позиции САА в окрестностях Хамамията, однако безуспешно. Правительственные силы обнаружили противника и открыли огонь. Боевики были вынуждены отойти на свои позиции.

Напомним, боевики «Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок, находящаяся под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1), действующие в идлибской зоне деэскалации, продолжают атаковать оборонительные позиции Сирийской арабской армии на севере Хамы и Латакии.

1 Организация запрещена на территории РФ.