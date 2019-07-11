Москва, 11 июля. Инцидент с британским танкером в Ормузском проливе может осложнить ситуацию с мореходством в ближневосточном регионе, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков призвал Иран к политическим контактам после инцидента в Ормузском проливе. Он прокомментировал журналистам сообщения о том, что пять катеров, предположительно, иранского Корпуса стражей исламской революции, пытались остановить британский танкер. Рябков подчеркнул, что сейчас сторонам нужно сконцентрироваться на деэскалации в регионе, на политических контактах.

В четверг министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф опроверг данные средств массовой информации о попытке кораблей исламской республики задержать британское судно British Heritage в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что журналисты добиваются эскалации напряженности.

«Эти заявления ничего не стоят», — подчеркнул дипломат.

Как пишет издание Fars, патрули ВМС Ирана выполняют обязанности в обычном режиме. Как подчеркнул министр, за прошедшие 24 часа они не взаимодействовали с какими-либо иностранными кораблями, в том числе британскими.

Напомним, американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежавших Тегерану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Ормузском проливе. Они якобы потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод. По данным СМИ, сопровождавший судно фрегат Королевского флота HMS Montrose «сделал устное предупреждение» иранцам, после чего британское судно пропустили.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не желает обострения ситуации вокруг Ирана. Как уточнил глава дипломатического ведомства журналистам, Москва рассчитывает на сдержанность Тегерана.

23 апреля парламент Ирана принял закон о контрсанкциях против США. Документ обязывает администрацию Ирана ввести ограничительные меры в отношении Вашингтона в ответ на возврат США к политике санкций в отношении Тегерана.

22 марта 2019 года США расширили санкции против Ирана. В список физических лиц, против которых действуют ограничителые меры, добавлены «эксперты, участвовавшие в разработке ядерного оружия». Кроме того, санкции с такой же формулировкой введены и против 17 юридических лиц.

Попавшие под санкции эксперты — это специалисты, сотрудничавшие c Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND). Эта организация, утверждают в США, не только разрабатывала технологии для создания ядерного оружия, но и приобретала их за рубежом.

После нового расширения ограничительных мер со стороны США число иранских компаний и физических лиц, против которых введены санкции, превысило 960.

Весной 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном, возвращаясь к политике санкций против Тегерана.

В июне 2018 года резидент Ирана Хасан Роухани пообещал поставить США «на колени». В своем обращении, которое транслировал национальный телеканал, Роухани заявил, что его страна не станет «капитулировать перед США».

В начале октября прошлого года Международный суд ООН поддержал иск Тегерана и постановил, что антииранские санкции должны быть ослаблены. Речь в постановлении шла об ограничениях на торговлю продуктами питания и медикаментами. США проигнорировали решение ООН.