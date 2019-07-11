Счетная палата предлагает сделать более логичным и простым налог на роскошь

Москва, 11 июля. Счетная палата Российской Федерации зафиксировала несколько марок дорогих автомобилей, которые не попали в перечень для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, и предложила модернизировать действующий механизм взимания «налога на роскошь».

У Счетной палаты возник вопрос относительно начисления транспортного налога с повышающим коэффициентом. В ведомстве уточнили, что он распространяется на машины стоимостью от трех млн рублей. Уточняется, что список дорогостоящих автомобилей каждый год обновляет министерство промышленности и торговли РФ.

«В списке не оказалось таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport», — следует из сообщения Счетной палаты.

Кроме того, для некоторых автомобилей, входящих в реестр, повышающий коэффициент транспортного налога не применяется в первый год выпуска, говорится в сообщении.

Счетная палата заявила о необходимости «совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей».

Аудитор ведомства Сергей Штогрин заявил, что налог надо сделать более простым, логичным, передает RT.

В марте текущего года сообщалось, что Минпромторг расширил перечень машин, владельцы которых должны платить транспортный налог с учетом повышающего коэффициента.