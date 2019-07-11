Как «несистемные» кандидаты освещают проверку собственных подписей Мосгоризбиркомом

В Москве активно идет предвыборная кампания. В пятницу, 5 июля, завершился этап сбора подписей, и сейчас их проверяют в избиркоме.

«Несистемная» оппозиция голословно заявляет о недопуске к выборам, фальсификациях конкурентов, но забывает о собственных грязных махинациях. Каких — напомним в материале Федерального агентства новостей.

Паника Яшина

Кандидат по 45-му округу Москвы, глава МО Красносельский Илья Яшин подписные листы сдал еще в минувшую пятницу, опередив соратников. Автографы он отнес без лишней помпы, в отличие от Любови Соболь, которая сделала это в компании качков и немногочисленных соратников.

В понедельник, 8 июля, Яшин сообщил о начале проверки его подписных листов, но уже на следующий день заявил, что его хотят снять с выборов. Кроме того, мундепу не понравилось, что его подписи решили перепроверить. Дело в том, что при первичной проверке подписей 734 из них забраковали при норме в 429. Как писала «Медиазона», подписи Яшина отправлены в МВД. Депутат уверен, что там их забракуют и он не сможет пойти на выборы.

Чтобы как-то «бороться» с системой, Яшин в соцсетях призвал людей выходить на одиночные пикеты перед Мосгоризбиркомом с требованием допустить «независимых» кандидатов к выборам. В том числе и его. Кроме общественности, Яшин подключил и руководство из ФБК, которое он тем не менее считает «коллегами».

В своих призывах Яшин дошел и до главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой с требованием вмешаться в процесс проверки подписей. Проверка начнется с 8 июля и продлится 10 дней.

На вечер среды Яшин запланировал «депутатский прием» у здания Мосгоризбиркома, чтобы показать всем, как его «не пускают» на выборы. Такой шаг мундепа можно расценить только как давление на избирательную комиссию со стороны нечестного кандидата. А поводов усомниться в добросовестности Яшина множество.

Еще в начале избирательной кампании кандидат в кандидаты придумал историю с фиктивным сборщиком подписей Еленой. Женщина, по версии Яшина, собирала подписи за него же, но подписные листы у нее были ненастоящие. Мундеп сделал вывод, что его хотят очернить, а «заказчиком» скандала он назвал ветерана Донбасса Марию Коледу. Девушка позднее опровергла обвинения Яшина и сама решила пойти на выборы.

В понедельник, 8 июля, активист из штаба Яшина Петр Проскуркин на странице в Facebook рассказал о бесчеловечном отношении к сборщикам подписей. По его словам, Яшин кричал на подчиненных, обзывал их «баранами», доставалось даже пожилым людям.

Проскуркин предположил, что в последние дни подписной кампании автографы за Яшина начали подделывать ввиду того, что их не хватало для прохождения порога. По информации сборщиков, в день собиралось не более сотни подписей. Яшин же однажды объявил, что штабу удалось собрать почти тысячу подписей за три дня.

Именно тогда поползли слухи о подлоге. Указывали на это и действия Кристины Ахмеди, одной из руководительниц штаба. Когда стало ясно, что подписей мало, Ахмеди по просьбе Яшина привезла «своих» людей, которые показали удивительно высокие результаты по сбору.

А что Гудков?

Дмитрий Гудков на выборы идет от 5-го избирательного округа. Подписи в ТИК он сдал в субботу, 6 июля. Через пару дней депутату из-за картинки взбрело в голову проверить подписи конкурента от «Единой России» Романа Бабаяна. Гудков посчитал, что если подписные листы не выглядят грязными и потрепанными, как у него, то это говорит о «рисованных» голосах.

Требуя честности от конкурентов, Гудков забывает о собственных махинациях, практиковать которые он стал, скорее всего, с проваленных в 2018 году мэрских выборов в Москве. Вот и сейчас кандидат от избирательного округа №5 забыл о собственных «нарисованных» подписях среди тех, что он сдал в Мосгоризбирком.

Как ранее писало ФАН, Гудков в нынешней избирательной кампании мог рисовать подписи не только себе, но и соратникам. Об этом изданию рассказал источник в штабе кандидата. Также в начале прошлой недели появился ролик с накрытой фабрикой по рисовке подписных листов.

Кроме Гудкова, подписи подделывали и в поддержку Яшина. Не исключено, что автографы рисовали и для Любови Соболь, которая идет от 43-го округа Москвы.

ФАН также провело спецрасследование и выяснило, что Гудков организовал кампанию по продвижению своего сторонника в Мосгордуму.

Соболь и жалобы

Не отстает от коллег и кандидат от 43-го избирательного округа, «юрист» ФБК Любовь Соболь. Подписи она сдала в субботу и в этот же день принялась жаловаться на якобы преграды со стороны мэрии.

В понедельник она сообщила, что Мосгоризбирком якобы тайно проверил подписи кандидатов Андрея Соколова и Дмитрия Булыкина. Далее Соболь пришла в здание избиркома и принялась снимать происходящее на камеру.

Члены комиссии прикрыли папки, понимая, что Соболь очередной глупой выходкой может предать огласке личные данные россиян. Любовь же это представила как нарушение ее права на ознакомление с подписями конкурента. Те же подписные листы оппонентов, что Соболь все-таки смогла увидеть, «юрист» сочла фальшивкой из-за их аккуратности и чистоты.

Далее Соболь последовала примеру Яшина и призвала сочувствующих выходить на одиночные пикеты перед зданием Мосгоризбиркома. Ставя под сомнение честность конкурентов, Соболь умалчивает о собственных нечестных схемах сбора подписей. От вопросов журналистов она предпочитает позорно бежать.

Мосгоризбирком уже заподозрил Соболь в фальсификации подписей, и не без причин. Ранее правоохранительные органы накрыли квартиру в центре Москвы, где несколько людей «рисовали» подписи в поддержку «юриста» ФБК.

Кто эти люди?

На пикеты, кроме рядовых граждан, приходят и другие муниципальные депутаты, пытавшиеся участвовать в выборах, но сошедшие с дистанции. Сошедшие, потому что не смогли набрать достаточного количества подписей. А не смогли, так как их никто не знает.

Например, ноунейм Андрей Морев, которого оппозиция благодарит за поддержку. «Яблочник» смог собрать чуть более половины от необходимых пяти тысяч и порога не прошел.

«Оппозиционные» кандидаты знают точное количество рисованных подписей, которые они сдали в избирком. Знают — и поэтому устраивают истерику. Созданным информационным шумом они пытаются отвлечь общественность от собственных махинаций и предстать невинными жертвами.

Пройти на выборы в Мосгордуму они не планируют, но надеются при помощи черного пиара извлечь для себя как можно больше выгоды.