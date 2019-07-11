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Обвинительный механизм ОЗХО создавался для давления на Дамаск, считают в МИД РФ

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Обвинительный механизм ОЗХО создавался для давления на Дамаск, считают в МИД РФ

Москва, 11 июля. Обвинительный механизм Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) создавался для давления на Дамаск. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя официальное утверждение организацией данного механизма.

«Для этого и создавался этот механизм, смысл — найти [основания для обвинений Дамаска] на основе искаженных и в какой-то мере сфальсифицированных данных, собранных в прошлом году миссией, расследовавшей в том числе инцидент в Алеппо, инцидент в [сирийском городе] Думе, причем таким образом, что не только у нас, но и у значительного количества экспертов есть убежденность, что там произошла фальсификация выводов. Все это делается для того, чтобы вновь усилить нажим на Дамаск», — заявил Рябков.

Напомним, в апреле 2017 года стали публиковаться сообщения о «применении химического оружия» в сирийской Думе. В распространении этой информации участвовала псевдогуманитарная организация «Белые каски». В «применении химоружия» бездоказательно обвинили Сирийскую арабскую армию (САА). Через два дня после появления этих сообщений специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон обследовали территорию Думы и не обнаружили никаких следов применения химических веществ.

Несмотря на заключение российских экспертов, международная коалиция во главе с США без санкции Совбеза ООН нанесла массированный удар по Сирии. Предлогом для атаки стало предположительное применение химического оружия в Думе.

 

Отметим, что ранее в СМИ «просочились» данные из засекреченного доклада экспертов ОЗХО, которые косвенно подтвердили «химический заговор» боевиков против Сирии. Группа специалистов ОЗХО, возглавляемая Яном Хендерсоном, в мае 2019 года представила доклад, поставивший под сомнение выводы, изложенные в отчете организации, который вышел в марте 2019 года по итогам расследования. В качестве «фотодоказательства» применения химоружия в Думе были представлены снимки двух баллонов. Как утверждалось в мартовском докладе, баллоны с хлором на Думу якобы сбросили с воздуха ВВС Сирии или ВКС РФ. 

Группа Хендерсона внимательно изучила фотографии и пришла к выводу, что баллоны доставили на место съемки вручную. Вскоре после того, как часть доклада, подготовленного группой Хендерсона, попала в СМИ, семь представителей псевдогуманитарной организации «Белые каски» также признались, что видеозаписи «химической атаки» в Думе были инсценированы.

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