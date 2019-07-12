Лежавший дома у мужа Жасмин премьер Молдавии сел. Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей, журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае 2019 года. В связи с чем он начал работу над документальным циклом «17 мгновений молдавской весны» — так как в режиме реального времени параллельно с публикациями нашего «сериала» власть этой весной в Молдавии поменялась.

Помогали же ему в работе сами местные жители, присылающие (до сих пор) материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть, по сути, на наших глазах разворачивается беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

И вместе с ними я разбираю подноготную как недавнего хозяина Молдавии олигарха Влада Плахотнюка, так и ближайших людей из его окружения. И здесь без детального рассказа об Илане Шоре (муже певицы Жасмин), которого часто называют «кошельком Плахотнюка», не обойтись — хотя я уже упоминал его и здесь, и здесь.

Теперь — подробно.

Для тех, кто не в курсе: Илана Шора в 2017 году приговорили к семи с половиной годам по делу о краже миллиарда долларов из трех молдавских банков. Шора признали виновным в нанесении ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием. Также Шора осудили за отмывание денег в особо крупном размере.

Шор и его адвокаты обжаловали приговор в Апелляционной палате. До вынесения окончательного приговора суд первой инстанции отпустил Шора на свободу под судебный контроль. В феврале 2018 года Высшая судебная палата решила передать дело Шора на рассмотрение в Апелляционную палату города Кагула.

19 сентября 2018 дело Шора отправили на финансово-бухгалтерскую экспертизу. К заседанию, которое было назначено на 17 декабря, экспертизу не успели закончить. Заседания, назначенные на 21 января, 20 февраля и 3 апреля, тоже не состоялись. На заседании 20 мая результаты экспертизы еще не были готовы. Теперь, видимо, уже поздно — по всей вероятности, Шор в Молдавию больше не вернется. При этом, пока суд да дело, он работал мэром города Оргеева, а потом спокойно избрался в парламент во главе партии, названной его именем (ну хорошо, фамилией — «Шор»).

Впрочем, эти времена, похоже, уже в прошлом. По распространенной в СМИ информации, в июне Шор вместе со всей семьей покинул страну на автомобиле Владимира Плахотнюка, скрывшись сначала на территории Приднестровья, которое властям Кишинева не подчиняется еще со времени провозглашения Молдавией своей независимости.

По другой информации, семья Шора — жена Сара (для масс — певица Жасмин), малолетние дочь Маргарита и сын Мирон улетели в Москву из Кишиневского аэропорта. Самого же Шора некоторые источники «помещают» сегодня в Израиль, гражданином которого он является, равно как и гражданином Молдавии. А как мы знаем, с Дона, то есть «с Израиля», выдачи нет.

Чего же боится «народный депутат»? После публикации отчета частной расследовательской компании Kroll о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдавии имя Илана Шора вновь на устах у всех как в РМ, так и много где за ее пределами.

Нынешний отчет Kroll — уже второй по счету. Первый опубликовала предыдущая власть. Там Шор и Ко тоже везде и всюду. Теперь же в отчете Kroll 2, который 4 июля получили СМИ, речь идет о выводе из банковской системы Молдавии не одного миллиарда долларов, а целых трех!

Raport Kroll by on Scribd

Отчет составлен на английском языке и занимает 154 страницы. Достаточно большие фрагменты в нем закрашены. Непонятно, идет ли там речь о конкретных фамилиях, названиях компаний или об их счетах.

Сторонники Илана Шора на протяжении последних 4 лет уверяли общественность в том, что свою долю украденных у страны денег он потратил на избирательную кампанию по выборам мэра молдавского города Оргеев — и, победив, принялся вкладывать огромные средства в развитие этого населенного пункта.

Оппоненты Шора утверждают, что все, вложенное им в Оргеев, уже приходит в негодность. Например, дороги, отремонтированные 3 года назад, к езде уже не пригодны. Сторонники Шора отмечают, что за время правления этого человека у жителей Оргеева «глаза и лица подобрели». Потому что надбавки платят, парки открывают, соцпомощь улучшена, концерты организовывают и т. д. А что, дескать, еще простым людям нужно?

Итак, в прессу поступили первые заявления по поводу скандала вокруг вывоза трех, согласно отчету Kroll, миллиардов долларов из Молдавии.

Подавляющее большинство фигурантов этого отчета — лица, приближенные к бизнесмену.

Виорел Мельник, давний друг и партнер Шора, бывший глава Таможенной службы Молдавии, сверкает в упомянутом списке в качестве представителя руководства Унибанка — молдавского банка, коим определенное время Шор управлял и которого сегодня более не существует. Кстати, как и Соцбанка и Экономбанка (молд. — Banca Sociala, Banca de Economii). Все три учреждения ликвидировали в связи с их банкротством из-за кражи миллиардов, что эксперты трактуют как попытку пустить концы в воду.

Стоит отметить, что в отчете Kroll также фигурируют депутаты парламента от партии «Шор» Регина Апостолова, Марина Таубер и многие другие. Их оппоненты в парламенте требуют снятия депутатского иммунитета.

С чего все началось?

Напомним, что в 2014 году из трех молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез примерно один миллиард долларов. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трех банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Проще говоря, была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков.

Илан Шор, тогда 28-летний молдавский бизнесмен — именно то лицо, которому приписывают координацию этой мошеннической схемы в интересах Плахотнюка. Шор был председателем правления Banca de Economii до 28 ноября 2014 года. Средства были переведены в подставные компании в Великобритании и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, а затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

В ходе давнишних парламентских слушаний о банковских аферах заместитель директора Молдавской службы информации и безопасности Вадим Врабие заявил, что тогдашний президент Молдовы Николае Тимофти знал о краже в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. И промолчал.

Совпадение?

Среди главных фигурантов дела оказались видные политики и бизнесмены, в том числе Владимир Филат, бывший премьер-министр Молдавии и основатель проевропейской Либерал-демократической партии (ЛДПМ). В 2015 году голосами 79 депутатов парламента Молдавии с Владимира Филата была снята неприкосновенность. В это же время он сложил с себя полномочия председателя ЛДПМ, после чего был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра прямо в здании парламента. В итоге в 2016 году судом Кишинева он был признан виновным в соучастии в краже денег из банковской системы Молдовы и приговорен к 9 годам заключения.

То есть премьер-министр (поссорившийся с Плахотнюком) был наказан, а все остальные — ни при чем? Напомню еще раз, что экс-премьер был взят под стражу сразу же после предъявления обвинений, 9 месяцев провел в СИЗО, после приговора отправился отбывать наказание. Оперативно! А Шор и до, и после приговора находился на свободе, работал мэром, становился депутатом и т. д. Чудеса…

Но и это не все: коллеги из «КП в Молдове» сообщают, что роскошный особняк на улице Лакулуй в Кишиневе, принадлежавший Илану Шору, был недавно продан. В этом доме, кстати, бывший мэр Оргеева отбывал домашний арест.

Но известен сей дворец не только тем, что им владел Шор: в нем, по некоторым данным, предавались сексуальным утехам (на правах почетных гостей) различные нынешние и бывшие высокопоставленные граждане страны. Самый известный из них — уже упомянутый мною Влад Филат: часовое порновидео с его участием было размещено на специализированном ресурсе. К слову, этот «фильм для взрослых» просмотрели более 30 тысяч раз.

Но это так, зарисовка о нравах и быте молдавской политики…

Будут ли еще «посадки»? Вот основной вопрос, потому что имеется мнение, что и среди новой власти есть немало тех, кто так или иначе был замешан в молдавской «афере века». Кстати, это не преувеличение: по оценкам экспертов, суммарные потери от этой кражи были эквивалентны 12% ВВП Молдавии. Хорошо хоть, «русских хакеров» не обвинили…

Первая часть цикла: здесь

Вторая часть цикла: здесь

Третья часть цикла: здесь

Четвертая часть цикла: здесь

Пятая часть цикла: здесь

Шестая часть цикла: здесь

Седьмая часть цикла: здесь

Восьмая часть цикла: здесь

Девятая часть цикла: здесь

Десятая часть цикла: здесь

Одиннадцатая часть цикла: здесь

Двенадцатая часть цикла: здесь

Тринадцатая часть цикла: здесь

Четырнадцатая часть цикла: здесь

Пятнадцатая часть цикла: здесь

Шестнадцатая часть цикла: здесь

Семнадцатая часть цикла: здесь

Восемнадцатая часть цикла: здесь