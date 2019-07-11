Преподаватель петербургского лицея уехал к киевлянке и пропал без вести

Санкт-Петербург, 11 июля. Преподаватель петербургского лицея поехал в украинскую столицу для встречи с женщиной и пропал без вести. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в среду, 10 июля, в правоохранительные органы обратилась жительница Северной столицы. Она сообщила о пропаже брата 1964 года рождения, работающего педагогом в лицее.

По ее словам, мужчина ушел из дома 4 июля и по сей день не вернулся. Женщина рассказала, что ее брат 4 июля улетел в Киев для встречи с неизвестной женщиной. По имеющимся данным, он остановился в одном из киевских отелей, при себе имел мобильный телефон и документы.

Последний раз вышел на связь 5 июля. Как отметили в администрации отеля, вещи и документы лежат в номере.