В Белгородской области нашли сомнительные закупки на 200 миллионов рублей

«Ревизоры» Общероссийского народного фронта изучили закупки и бюджетные расходы в городе Шебекино Белгородской области. Он стал первым объектом мониторинга в рамках инициативы «Город N», которую активисты проекта ОНФ «За честные закупки» запустили в честь 210-летия со дня рождения писателя Николая Гоголя. В увлекательном рейде приняла участие съемочная группа Федерального агентства новостей.

С 1 января 2018 по июнь 2019 года в Шебекино состоялись закупки на 2,6 млрд рублей. Девять самых крупных, не считая поставку топлива, электроэнергии и воды, прошли с единственным участником. Они пришлись на капремонт, строительство, покупку зданий, квартир и техники. На эти закупки была потрачена четверть бюджета — 590 млн рублей.

Как оказалось, сегодня Шебекино знаменито не только производством макарон, но и многочисленными жалобами жителей на благоустройство территорий. Уже на пути в город внимание общественников привлекло ограждение, разделяющее трассу Шебекино-Валуйки. Оно покрыто дорогостоящей плиткой. На бордюрах ширина темных и светлых полос не соответствует ГОСТу.

«У дороги нет обочин. Человеку некуда деться, если у него прокололось колесо», — комментирует увиденное эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Александр Стефанов.

На протяжении 20 километров водители, в случае нештатной ситуации, вынуждены останавливаться посреди дороги.

«Сейчас, видите, туман, дождь. Едет поток, причем, скорости высокие, 90 км/ч. Водитель может не заметить вовремя остановившуюся машину. И будет, конечно, авария», — обеспокоен эксперт.

В самом городе, на недавно отремонтированной дороге вдоль улицы Петровского общественники столкнулись с невиданной доселе технологией укладки бордюрного камня. Вдоль проезжей части он уложен плашмя и переходит в тротуар.

«Это решение не обосновано, поскольку функциональное назначение этого бордюра отделить тротуар от проезжей части. Для этого нужно предотвратить наезд автомобиля на тротуар. Эту задачу в данном случае бордюр не выполняет, — констатирует Александр Стефанов.

«То есть мы видим обратное: любая машина, с которой может что-то приключиться, просто заедет во двор?» — уточняет корреспондент ФАН. «Конечно. Мы видим, что тротуары, бордюр и проезжая часть находятся на одном уровне. Водитель беспрепятственно едет и по дороге, и по тротуару», — отвечает эксперт.

Высота бордюрного камня над проезжей частью должна быть не меньше 15 см. Но несколько недель назад заказчик МКУ «Отдел капитального строительства Шебекинского района» ремонтные работы принял. Цена контракта составила 8,4 млн рублей. К слову, на съемочную группу ФАН и активистов ОНФ во время маневра на повороте чуть не наехал автобус. По мнению общественников, такая картина — результат отсутствия контроля со стороны ГИБДД и квалификационных требований для заказчиков.

«Они отсутствуют с 2010 года. Раньше эта деятельность лицензировалась, заказчики проходили определенный квалификационный отбор. Сейчас квалификация заказчика стала притчей во языцех», — сказал Александр Стефанов.

На улицах Октябрьская, Чапаева и Шумилова в октябре 2017 года власти уложили плитку за 856 тысяч рублей. Спустя два года она поросла травой. Эксперты не исключают, что это — проросшие семена, которые находились в грунте.

«Не тот материал, скорее всего, нарушена технология и качество материала не то», — говорит эксперт ОНФ. «То есть, куда были потрачены деньги, большой вопрос?» — спрашивает корреспондент ФАН. «Конечно. Таких результатов жители явно не ожидали», — отвечает Александр Стефанов.

Три года назад власти Шебекино за 11 млн рублей благоустроили Парк культуры и отдыха площадью 45 гектаров. Отремонтировали сцену, детскую игровую зону. Несмотря на это, жители называют его «скучным лесом». В парке можно найти порядка двадцати карманов, в которых еще в начале этого года стояли лавочки. По воле местной администрации от них остались одни металлические штыри.

«На наших глазах приехали какие-то, посрезали здесь четыре скамейки и сказали: «Мы новые поставим». Я думаю, где-то у себя дома поставили. И до свидания», — говорит местная жительница Людмила Сараева. — Скучновато в нашем парке, я вам скажу». «А туалеты здесь есть?» — интересуется корреспондент ФАН. «Вы что! Какой туалет! — всплескивает руками женщина. — Под соснами шляемся туда-сюда. Ничего хорошего».

Между тем за те же деньги в 2017 году власти облагородили сквер у городской администрации. Скамеек и прочих удобств здесь, в отличие от парка, в достатке.

Активистов ОНФ настигла гроза, но настоящим ревизорам дождь не помеха. Во дворе лома № 6 по ул. Железнодорожная, общественники осмотрели волейбольную сетку, которую власти установили в месте, где ходят люди. Рядом лежит куча песка.

«Куда бы мы ни приезжали, все объекты по смете, сколько должно быть стоек, сеток, качелей, каруселей, все на месте. Возникает вопрос, почему это сделано именно так?» — удивляется руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев.

Жители улицы Ленина 33А, завидев камеры, высыпали на улицу и пожаловались на прошлогоднее «благоустройство» двора. Говорят, проект власти им не показали. В итоге получился большой сюрприз.

«Никто из жителей не просил асфальтировать футбольное поле», — показывает Елена Мишина на результаты ремонта.

Константин Шампаров, как и прежде, играет здесь в футбол, но теперь регулярно разбивает себе колени.

«Я падал и из-за этого даже лечил травму», — признался молодой человек.

«Здесь есть баскетбольные кольца, но это все для маленьких детей, — жалуется школьница Анна Мишина. — Нам негде заниматься! Мы хотим заниматься спортом прямо здесь. Было бы очень здорово».

Около мусорных баков выросла беседка, которая не была предусмотрена контрактом. Желающих отдыхать в ней пока нет. К детской площадке примкнула автомобильная парковка. Неосторожное движение — и ребенок в миг оказывается на проезжей части.

«Я своего ребенка сюда выпущу только при одном условии: если здесь будет хоть какое-то ограждение, — говорит Валерий Алексеев. — Здесь этого нет, и в контракте это не было предусмотрено».

Здесь, как и в остальных дворах, количество установленных объектов совпадает с заявленными в контракте, но расходится с тем, что нужно людям. Шебекинцы хотят видеть в своем дворе новую песочницу, карусель, гимнастический и спортивный комплексы, турники, горку и качели. Список пожеланий они передали активистам ОНФ.

«Как сказал президент, все решения должны приниматься даже не вместе с жителями. А жителями. А потом уже передаваться администрации на исполнение», — напомнил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы РФ Антон Гетта и пообещал проследить за тем, как местные власти будут решать эту проблему.

В феврале этого года правительство Белгородской области выделило 45 млн рублей на покупку здания на окраине Шебекино под оздоровительно-культурный центр. Закупку объявили в апреле, причем у единственного поставщика — компании «Кровстрой». О признаках сговора в одном из крупнейших подрядов региона общественники уже сообщили в Федеральную антимонопольную службу.

«Деньги потрачены в стены и красоту, а не в эффективность. Здесь иногда паркуется автомобиль скорой помощи, она убитая. Лучше бы в технику вложили. Владимир Путин, когда приезжал, акцентировал внимание на скорой помощи», — негодует активист проекта ОНФ «За честные закупки» Игорь Гладков.

Белгородская область — его малая родина.

«И еще. В этом здании нет системы кондиционирования, вентиляции. Скорее всего, здание было построено под магазин. Потом его купили с торгов и сделали здесь культурно-оздоровительный центр», — отметил активист ОНФ.

Всего в Шебекинском районе Белгородской области общественники нашли сомнительные закупки 2018-2019 годов на 200 млн рублей. При этом недавно совет депутатов Шебекинского городского округа решил выплатить главе администрации премию в размере 600% от оклада за «исполнение местного бюджета и программ комплексного социально-экономического развития».

«По этим закупкам ФАС предоставит свои выводы, после этого мы будем выходить в СМИ с конкретными фактами либо коррупции, либо неэффективности, либо того, что нам подтвердят правоохранительные органы», — сообщил корреспонденту ФАН Антон Гетта. — «Мы хотим, чтобы этот формат общественного контроля ОНФ работал еще и на профилактику. Чтобы никто из глав муниципалитетов не расслаблялся».

Помимо Шебекино общественники взяли на карандаш еще десяток малых городов России. В каждый из них «ревизоры» намерены нагрянуть внезапно, без каких-либо предупреждений.