Сторонники Соболь эксплуатируют инвалидов для давления на избирательный процесс в Москве

Москва, 11 июля. Сторонники Любови Соболь готовы эксплуатировать пожилых инвалидов для оказания давления на Мосгоризбирком. Как пишет Nation News, теперь «оппозиция» кроме того, что платит деньги массовке за участие в митингах, использует в своих целях людей с инвалидностью.

В telegram-канале «Выпускайте Кракена!» был опубликован скриншот переписки из чата «команды Соболь». Судя по сообщениям, один из активистов предложил «сдать в аренду» бабушку — инвалида первой группы. По его словам, он готов «поставить» пожилую родственницу на пикет на три часа. Автор сообщения добавил, что просит предоставить ей плакат и дождевик «самого большого размера».

Это уже не первый раз, когда «независимые кандидаты» от блогера Алексея Навального платят массовке за участие в митингах. Ранее сообщалось, что кандидат в Мосгордуму Илья Яшин, который выдвигается по 45 округу столицы, устроил у здания Мосгоризбиркома «депутатский прием» и заплатил каждому пришедшему на этот митинг по 500 рублей. При этом в штабе Яшина сообщили, что заработную плату собственным сборщикам подписей он так выплатить и не смог, а денежные «бонусы» пришедшим на встречу с ним выделил из собственного кармана.

Как отмечает издание, теперь же так называемая «оппозиция» помимо того, что платит деньги массовке, использует пожилых людей с инвалидностью для своих пикетов перед зданием Мосгоризбиркома. Это шаг «независимых» кандидатов можно расценить только как давление на избирательный процесс в Москве.