Врио главы Минприроды Чувашии стал фигурантом уголовного дела

Чебоксары, 11 июля. Следственное управление СК РФ по Республике Чувашия возбудило уголовное дело против врио министра природных ресурсов и экологии республики.

Как сообщается на сайте чувашского кабинета министров, этот пост занимает Александр Ефремов. Сотрудники СК РФ расследуют уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в период между 2016 и 2017 годами подозреваемый помог предоставить коммерческой организации землю, которая относится к ценным лесам. На тот момент Ефремов занимал должность замминистра природных ресурсов Чувашии.

Закон запрещает использование данного лесного массива для сплошной рубки и заготовки строительного песка. До марта 2018 года на участке вырубили более 3,6 га деревьев, государству причинили ущерб на сумму более 22 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мэра Нижнеудинского района проверит Следственный комитет. По данным СМИ, Сергей Худоногов воспользовался в личных целях спецтехникой, направленной на ликвидацию последствий паводков в Иркутской области.