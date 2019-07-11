Евродепутаты от Эстонии хотят ответить на салют в Москве «отвоеванием Печор» и памятником СС

Таллин, 11 июля. Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков вызвал новую русофобскую волну в прибалтийской стране.

Так, депутат Европейского парламента от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон предложил в ответ провести салют в честь «освобождения Печор». Этот город, по словам Мадисона, «храбрые эстонские солдаты освободили в феврале 1919 года, когда Печоры были оккупированы красными».

«С тех пор прошел почти 101 год, и красивый салют по случаю годовщины освобождения Печор был бы хорош. Можно было бы его устраивать каждый год до тех пор, пока Печоры вновь не станут свободными от оккупации. Посмотрим, чей салют будет красивее», — написал евродепутат на своей странице в Facebook.

Корреспондент аналитического портала RuBaltic.ru Алексей Ильяшевич в ответ заметил, что заявление о предстоящем «освобождении» российского города Печоры можно считать призывом к нарушению территориальной целостности РФ.

«Впрочем, едва ли в Кремле будут обращать внимание на человека, который всерьез предлагает меряться салютами», — добавил он.

Однопартиец Мадисона Хенн Пыллуаас считает, что на «провокацию» Москвы в Таллине нужно ответить восстановления памятника в честь «эстонских мужчин», которые в годы Второй мировой войны сражались на стороне нацистской Германии.

«В 1944 году у эстонцев не было особого выбора, в какой форме воевать против большевиков и Красной Армии», — поддержал его Мадисон.

Такими темпами, по мнению Ильяшевича, представители EKRE еще через 14 лет заявят, что «нацисты и сами по себе были неплохие ребята».

Напомним, гневной речью по поводу салюта в честь освобождения Таллина Рейнсалу разразился на своей странице в Facebook. К счастью министр на стал отрицать того, что в годы Второй мировой войны Эстония была оккупирована нацистской Германией, но тут же следуя антироссийскому пропагандистскому курсу, заявил, что Эстония якобы была оккупирована также и Советским Союзом после того, как части советской армии вступили в Таллин в 1944 году.

«Этот шаг еще более циничен в свете круглой годовщины — 80-летия пакта Молотова — Риббентропа в этом году», — добавил Рейнсалу.

Тут же он даже пообещал от лица МИД Эстонии выразить ноту послу РФ в прибалтийской стране.

Напомним, согласно планам Минобороны РФ в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2019 году будет дано 11 салютов — в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинёва, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда, а в 2020 году состоятся еще шесть салютов — в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия Берлина.